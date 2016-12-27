Руководитель Нарвской больницы: «Политические решения иногда могут быть экономически нерациональными»

«Есть мнение общественности, на которое совет обращает внимание, и есть политическое решение, которое совет вправе принимать», - повторил он.

Со слов Силланда ясно, что решение о сохранении отделения не скажется на возможности учреждения приобрести то или иное медицинское оборудование. Список желаемых покупок на 2017 год, да и сам бюджет учреждения еще только формируются. «Черновик списка готов, но приоритеты еще не определены», - отметил Силланд.

В 2016 году больница приобрела дигитальную автоматическую рентген-установку за 260 тысяч евро, и из этой суммы 84 тысячи были получены из городского бюджета. Кроме того, город Нарва ежегодно покупает у больницы услугу так называемого сестринского ухода за пациентами на 75 тысяч евро в год, и отчасти в расчете на это был открыт в 2013 году новый трехэтажный больничный корпус. «В этом смысле у нас есть взаимопонимание с городом".

Олев Силланд также отметил, что в Нарвском городском собрании, где он и председатель совета Влексей Воронов являются депутатами, политических противоречий у них больше тоже нет. Хотя год назад еще действительно были разногласия. Оба на сегодня входят в центристскую фракцию «Единая Нарва», Воронов руководит этой фракцией.