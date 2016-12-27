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Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В редакцию портала Rus.Postimees поступило письмо от читателя Арсения, обеспокоенного ситуацией с парковкой у его дома в столичном районе Мустамяэ.

«Приветствую, товарищи журналисты! Я живу в многоквартирном доме в Мустамяэ. Дом у нас хоть и небольшой, но парковочных мест, разумеется, на всех жильцов не хватает. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, было решено выдать на каждую квартиру по парковочной карточке, а на земле, арендованной у города, были установлены дорожные знаки, разрешающие парковку только жильцам нашего дома, - сообщил читатель. - Но беда в том, что на нашей земле регулярно оставляют свои автомобили жильцы соседних домов. Несмотря на то, что у нас заключен договор с фирмой, сотрудники которой должны следить за соблюдением правил парковки, толку от этого немного, так как выписанные штрафы нарушители просто игнорируют».

По словам Арсения, ему удалось пообщаться с сотрудником МуПо, который сообщил, что в таком случае следует обратиться в полицию, но этот ответ показался странным.

«Очень хочется внести ясность в эту ситуацию. К кому же нам обращаться, чтобы решить эту проблему? Я все-таки думал, что именно МуПо следит в Таллинне за парковкой. Могут ли сотрудники данной организации штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?» - вопрошает Арсений.

Поскольку с похожими жалобами в редакцию Rus.Postimees обращались и ранее, мы решили поговорить с МуПо подробнее, в том числе и о частных парковках у новых домов в спальных районах столицы, где установлены согласованные с Транспортным департаментом дорожные знаки и нанесена разметка. А еще - о ситуации с желтой сплошной линией, которую нередко можно увидеть как на парковках торговых центров, так и у многоквартирных домов.

Как отметила в своем ответе пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт, если территория находится в общественном пользовании, значит на ней действует Закон о дорожном движении. «Сама парковка должна быть четко обозначена, а порядок парковки — понятен для всех», - сказала она.

По словам Хунт, как правило, квартирные товарищества сами занимаются проблемами, связанными с парковками. «В сотрудничестве с Таллиннским транспортным департаментом многие квартирные товарищества установили на своей земле дорожные знаки, которые позволяют парковать автомобили лишь жильцам определенного дома. Будет разумным установить и дополнительную табличку, на которой будет указано, что парковка возможна только с письменного разрешения КТ, - отметила она. - Это значит, что товарищество выдает своим жильцам специальные разрешения. Размещенная под лобовым стеклом парковочная карточка однозначно дает понять, находится автомобиль на данной земле на законных основаниях или нет».

Пресс-секретарь МуПо отметила, что если, например, на установленном дорожном знаке отмечено, что «парковка запрещена всем, кроме жильцов дома», это можно двояко трактовать, поскольку договоренность бывает и устной.

«Сотрудники МуПо могут выписать штраф за нарушение порядка парковки, но для этого квартирное товарищество должно написать соответствующее заявление в патрульный отдел Муниципальной полиции. Это упросит ведение надзора, - заверила Хунт. - В принципе МуПо может выписать штраф на основании заявления от квартирного товарищества. В то же время следить за ситуацией на частной парковке должен сам собственник. Например, для этих целей можно заключить договор с каким-нибудь парковочным оператором».

Хунт отметила, что установленные на парковке дорожные знаки должны быть понятны участникам движения.

Ситуацию с желтыми сплошными линиями она прокомментировала следующим образом: «Если нанесение желтой сплошной линии (запрещает остановку/парковку прим. ред.) согласовано с Таллиннским транспортным департаментом, то сотрудники МуПо имеют полное право выписать нарушителю штраф. Нередко квартирные товарищества по собственной инициативе наносят данные линии, но они не всегда имеют законную силу и могут лишь вводить участников движения в заблуждение».

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