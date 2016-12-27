При этом исполнительный руководитель фирмы Кристин Кару заверяет, что у них все в порядке, а на рынок постоянно поступают все новые модели пылесосов. Не печалит ее и то, что жители Эстонии перестали пускать продавцов Lux Eesti домой, так как она уверена, что фирма уже стала достаточно известной.

Однако оборот предприятия и прибыль рисуют не такую радужную картину. Кроме этого, фирма часто участвует в судебных разбирательствах и на нее жалуются в Департамент защиты прав потребителей.

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