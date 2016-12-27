Госдеп США назвал заявления Эрдогана о поддержке ИГ смехотворными

Представитель внешнеполитического ведомства Марк Тонер подчеркнул, что все эти обвинения не имеют под собой никаких доказательств, передает Би-би-си.

Помимо этого Тонер отверг обвинения России в поставках сирийским повстанцам зенитно-ракетных комплексов. «Мы не предоставляем никаких ПЗРК сирийской оппозиции. Мы уже видели подобные высказывания, наша позиция по поводу ПЗРК не изменилась - мы глубоко обеспокоены тем, что оружие подобного типа может попасть в Сирию», - сказал представитель госдепартамента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила администрацию Обамы в попытке осложнить будущему президенту США Дональду Трампу ведение дел на международной арене, а также в готовности поставлять сирийской оппозиции переносные зенитно-ракетные комплексы.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него есть доказательства того, что США и их союзники по операции в Сирии оказывали поддержку экстремистским группировкам, в том числе «Исламскому государству».

«Они обвиняли нас в поддержке ДАИШ (другое название ИГ - Би-би-си). Сейчас они сами помогают террористическим группировкам, включая ДАИШ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), «Демократический союз» (левая партия, основанная сирийскими курдами)», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Международная коалиция под эгидой США ведет борьбу с группировкой «Исламское государство» - главным образом, с помощью авиаударов - в Сирии и соседнем Ираке.

В конце 2015 года в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого бомбардировщика Су-24 Москва неоднократно обвиняла турецкие власти и лично Эрдогана в участии в нефтяных сделках с боевиками «Исламского государства», однако турецкий лидер тогда отвергал обвинения и обещал уйти в отставку, если они будут доказаны.