В Тапа убивают? Просите и дано вам будет

«Ааа… Да, этот один такой украинский бар, где или каждый вечер, или каждые выходные… Там, да, будет жесткое кровопролитие», - тут же объясняет руководитель местного Дома культуры Хейли Пихлап, о каком баре идет речь.

«Вот это место, которое работает давно, тут можно выпить и в пятницу вечером тут обязательно происходит какое-нибудь безобразие», - показывает волостной старейшина Алари Кирт мне пресловутый бар и предлагает увидеть все своими глазами.

«Конкретно дерутся», «тут можно выпить», «жесткое кровопролитие». Звучит не очень хорошо. Это же знают все, что пришлый рискует получить по шее в баре маленького городка. И серьезной причины для этого не нужно. Вообще. А если какой-то бар известен своей репутацией и местным властям, и по всей Эстонии, в этом можно даже не сомневаться.

Бьют не всех

И все же мне придется пойти в этот бар, чтобы ввести себя в курс ночной жизни Тапа. Пытаюсь подбодрить себя мыслью, что журналисты рискуют своими жизнями и в зонах боевых действий. И чаще всего возвращаются оттуда живыми и невредимыми. Погибают не все. Бьют не всех. И все же, перед посещением бара маленького города в пятницу вечером чувствую себя менее уверенно, чем это было даже перед командировками в регионы миссий в Афганистане и Ливане.

Проигрываю в голове сценарий. Пытаюсь вспомнить стратегию выживания во время уличных драк. Важно, чтобы никто не оказался за спиной. Сжать зубы – так будет больше шансов сохранить и их, и кости челюсти, если последует удар в лицо. Если противник стоит слишком близко, нужно быть готовым к удару головой в нос. Если упаду, нужно тут же закрыть голову руками, чтобы защитить лицо и голову от ударов ногами.

Подраться со всеми все равно не успею, поэтому, если возникнет какая-то ситуация, попытаюсь ранить одного и воспользуюсь возникшим замешательством, чтобы смыться. И по возможности нужно постараться оставаться трезвым – это даст некоторое преимущество перед напавшими. На трезвую голову ведь никто задираться не будет. Или…?

Прежде всего, надеюсь на лучшее. Мне – толстоватому – больше и надеяться не на что: драться не умею, а убежать не смогу. По правде говоря, я же не иду в этот бар, чтобы нажить себе врагов. Было бы здорово найти друга.

Чужой, не ходи сюда!

Но нужно быть готовым. И к самому плохому. Вытаскиваю из кошелька банковские карты, водительские права, другие документы. Оставляю только наличные и ИД-карту, чтобы в случае чего могли установить личность.

Покрепче завязываю в номере хостела шнурки на ботинках, закрывшаяся за спиной дверь оставляет меня один на один с вечерними улицами Тапа. Время приближается к восьми, вечерний час-пик завершен и по улицам передвигаются лишь отдельные люди. Где-то слышны звуки взрывов. И еще. Еще. Такой же треск было слышно и в течение всего дня. Местные относятся ко взрывам с уважением. Если это не какое-то уличное сражение.

«Извините, не угостите сигареткой», - мою траекторию движения пересекает пожилой мужчина с растрепанной бороденкой. Извиняюсь, не могу. Расходимся. Спокойно. Прохожу мимо обшарпанных домов, витрин уже закрывшихся магазинов. Добираюсь до ремонтируемого дома, на заборе которого прикреплена предупреждающая лента. «Чужой, не ходи сюда!»

Мне вон туда. В темноте светится низкое строение, большую часть которого занимает магазин товаров из металла, а в одной его части работает пресловутый бар Evidence.

Глубокий вдох, выдох и я вхожу. Обнаруживаю себя в маленьком баре с танцплощадкой и шестью столами, установленными вдоль стен, который, как я слышал, выполняет роль местного ночного клуба. Паркетный пол и низкий потолок. Разноцветные огоньки.

Украинское происхождение собственника выдают тона. На стенах картины с красными маками и синими васильками на белом фоне. Яркие ленты. В одном углу по случаю праздников установлена елка. В Яанову ночь на том же месте явно стоят ветки березы.

Играет музыка. Но ни одного клиента не видно. Успеваю заметить, как работающая в баре девочка ныряет под прилавок. Подхожу ближе и жду, пока девочка занимается загрузкой шкафа с пивом. Кашляю. И она замечает меня.

«Слишком рано пришли», - замечает она, узнав, каким ветром меня занесло в Тапа. Обычно народ начинает собираться около полуночи. «Тогда начинается ночная жизнь и это… ну…» - девочка улыбается, давая понять, что случиться может всякое. А пока не происходит ничего. Выпиваю купленное пиво и возвращаются в свой хостел.

Графья старой школы

На вторую попытку отправляюсь около полуночи. Теперь улицы совсем пусты. Закончились и взрывы. Появляется одинокий BMW и, урча мотором, исчезает в темноте. Я не очень оживлен. Но нужно идти. Подхожу к знакомым дверям бара. Берусь за ручку, открываю.

Ну, картинка совсем не та, которую я нарисовал в своей голове. Все по-прежнему спокойно. Вновь подхожу к стойке бара. Заказываю ром с колой. Полки с крепким алкоголем настолько высокие, что барменше, чтобы достать бутылку, приходится позвать из соседней комнаты более высокую хозяйку. Ром наливают в обычный стакан для сока, кола сверху, внутрь трубочку и готово. Никакого льда или щавеля. Простая штука. Пиво подается в бутылках – крышка долой и готово – пожалуйста, будьте добры. И это правильно, зачем увеличивать расходы на персонал за счет посудомойки.

Усаживаюсь за угловой стол. Отсюда хорошо держать периметр под контролем. За столом впотьмах у стены видят двое взрослых перца, бутылки пива перед ними. Графья старой школы. Ничто не сравнится со старой школой – это ясно.

Рядом с танцплощадкой за столом сидят три принявшие на грудь девчонки. От стоящих перед ними винных бокалов отражается мерцающий свет. Из колонок доносится русское диско. Что-то проникновенное, но веселое: «Опа-опа, дига-дига». Выбор музыки вымещает в себя и местные хиты (как песня на день рождения) и англоязычное творчество. «Мне нравится хлопать в ладоши. Тебе нравится прыгать еще выше». На любой вкус.

Дверь открывается. Поток холодного воздуха вносит в бар еще шесть девочек. Все они садятся за один стол. Никто не обращает внимание на перца раннего среднего возраста, сидящего за угловым столом – на меня. Это хорошо. Точно.

Сидящим у стены господам подают блюда. В Тапа не так много мест, где в это время можно что-то съесть. В Evidence можно. Цена на еду приемлемая.

По полу танцплощадки отплясывают разноцветные пятна света. И больше никто. Через полчаса после полуночи приходят шесть молодых мужчин. Количество парней и девчонок сравнивается. Это начало любого праздника.

Если не попросят

Время перевалило за час ночи. Молодежи в баре прибыло. Графья решают удалиться. У одного в руке спортивная сумка, через раскрытый замок которой выглядывает что-то, что может быть или ручкой теннисной ракетки или бейсбольной битой.

Танцпол захватили девчонки. Парни не танцуют. Они преимущественно хаотично перемещаются между барной стойкой и столами. Время от времени выходят с пивом в руках покурить возле дома. Похлопывают друг друга по плечам. Улыбаются. Чувствуют себя хорошо и свободно. Девчонки танцуют. Друг с другом. Самозабвенно. Тайком поглядывая друг на друга.

Все это напоминает мне оставшиеся в начале 1990-х школьные вечера и выезды. Это прекрасные воспоминания. Приношу пустую бутылку пива к стойке и прошу новую. Уже третий час. За это время место за стойкой заняла хозяйка, которая решила сбросить цену на пиво с 2,50 евро до двух евро. Но стакан все равно не дает. Да я и не спрашиваю. Не нужно.

Принцип сохранять трезвость в этот раз не нужен. Да это и не кажется уже таким важным. Пребываю уже в том алкогольном угаре, когда напряжение от назревающего конфликта может быть уже настолько явным и ощутимым, что лучше уж сразу начать отступать спиной к двери. В Evidence нет ничего и близко похожего на это. Нет, тут я нашел себе друга.

Одного молодого человека, который подходил к моему столу попросить стулья. Первый он унес, просто дружелюбно улыбнувшись и кивнув. Придя за вторым стулом, он уже показал большой палец, а через некоторое время, придя за третьим стулом, протянул руку. Респект, наверное.

Когда время перевалило за три, я решил уходить. Не убили. Кровопролития не видел. Даже безобразия не было. Да, конечно, в баре Evidence можно попасть в драку. Но в драку можно попасть абсолютно в любом месте, если напроситься. Даже в концертном зале театра «Эстония».