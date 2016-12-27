В Samsung Galaxy S8 появится голосовой помощник Bixby

Согласно свежим данным, которые приводит ресурс SamMobile, голосовой помощник для флагманского устройства действительно будет основан на технологиях Viv и получит имя Bixby. Компания намерена интегрировать Bixby почти во все предустановленные приложения Galaxy S8. Например, пользователи смогут обратиться к нему, открыв галерею фотографий и попросив показать изображения, отвечающие определенным критериям.

В целом, как и ожидалось, Bixby будет обладать примерно такими же возможностями, как помощники Google Assistant и Siri. При этом пока неизвестно, как Google отреагирует на появление Bixby на работающем под управлением Android смартфоне Samsung.

Что же касается остальных технических характеристик Galaxy S8, то слухи о них пока противоречивы. По некоторым данным смартфон получит выполненный по технологии Super AMOLED дисплей с разрешением 2K, изогнутыми краями и диагональю 5 или 6 дюймов, в зависимости от версии смартфона. Кроме того, Galaxy S8 будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835, улучшенными камерами, стереодинамиками и разъемом USB Type-C. Не исключено также, что вслед за Apple Samsung не станет оснащать смартфон 3,5-мм разъемом для наушников.