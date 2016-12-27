Чувство уверенности потребителей в Эстонии в декабре выросло

Оценка возможностям рынка труда в декабре составила 8 пунктов, что на 1 пункт меньше, чем в ноябре. В декабре 2015 года соответствующий показатель индикатора составил 14 пунктов.

Оценка потребителей экономического положения государства в течение следующих 12 месяцев осталось на уровне ноября и составило 6 пунктов. Год назад тот же показатель составил -1 пункт.

Оценка потребителями экономического положения своей семьи в течение следующих 12 месяцев выросла на 1 пункт и составила 6 пунктов. Годом ранее индикаторный показатель составил 1 пункт.

Оценка вероятности сбережений в декабре составила -16 пунктов, что на 2 пункта выше, чем в ноябре. В декабре прошлого года этот показатель был на уровне -12 пунктов.