WP: почему ЦРУ не захочет обнародовать доказательства хакерских атак, совершенных Россией

Автор поясняет: "Обычно так восклицают послы или высокопоставленные сотрудники аппарата национальной безопасности в Вашингтоне, а иногда даже аналитики разведслужб, которым предоставлена воистину поразительная информация, тайно полученная от информаторов или с помощью технических средств". Досада еще сильнее в случаях, когда правительство и американский народ требуют ответов на сложные вопросы.

"Именно в такой ситуации наша страна оказалась при обсуждении версии разведывательного сообщества США, которая гласит, что российские хакеры попытались повлиять на ход президентских выборов в Америке", - пишет автор.

По мнению Холла, доказать широким кругам общественности, что эта версия соответствует действительности, будет сложно. "Обсуждение кибервторжений и того, что о них знают американские разведслужбы, напрямую затрагивает ряд самых щекотливых нюансов нашей профессии: как наилучшим образом защитить источники и методы, как использовать тайно добытую информацию для урегулирования острых политических вопросов", - поясняет автор. Он предостерегает: есть риск, что в результате огласки технический потенциал, на создание которого США потратили миллионы долларов и годы времени, станет бесполезен, а информаторы лишатся жизни.

Таково главное противоречие между тайным сбором разведданных и открытым обществом. Американские разведслужбы создавались, чтобы предоставлять разведданные высокопоставленным чиновникам из исполнительной ветви власти, "но публичная огласка разведданных, в сущности, никогда не предполагалась", подчеркивает Холл.