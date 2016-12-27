Как отмечает пресс-служба полиции, у одного из домов на улице Паэкааре 90-летняя женщина ударила тростью 83-летнюю, чем причинила последней физическую боль.
Суровые будни Ласнамяэ: 90-летняя женщина побила тростью 83-летнюю
28. Декабрь 2016 13:32
Rus.Postimees.ee
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Во вторник, 27 декабря, в столичном районе Ласнамяэ возник конфликт между двумя пожилыми женщинами.
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