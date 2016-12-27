Суровые будни Ласнамяэ: 90-летняя женщина побила тростью 83-летнюю

В районе Пыхья-Таллинн из зданий на Коплиских линиях были украдены каменные лестницы.

Вчера, 27 декабря, в лесу в деревне Аугли (волость Рыуге, Вырумаа) надрубленное 32-летним мужчиной дерево упало на 53-летнюю женщину, которая шла по пролегающей вблизи дороге. Пострадавшая скончалась на месте.

Пропавшего три месяца назад в Таллинне мужчину нашли живым

В пятницу, 23 декабря, полицейские нашли пропавшего три месяца назад в Таллинне 33-летнего Алексея. После медосмотра его доставили домой, сообщил сегодня утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.

Суд оправдал полицейского, которого обвиняли в присвоении топлива на 1500 евро

Пярнуский уездный суд оправдал полицейского Маргуса Вааса, которого обвиняли в присвоении топлива.

В аварии пострадали 29-летний мужчина и 26-летняя женщина

Вчера вечером в Пярнуском уезде произошла авария в волости Коонга на 42-м километре шоссе Пярну-Лихула.

Пьяный водитель BMW врезался в полицейский автомобиль

27 декабря в Маарду произошла авария, в результате которой водитель BMW, въехавший в полицейский автомобиль оказался в больнице.

Пропавший в Ласнамяэ 78-летний Дмитрий найден

Дмитрий найден, с ним все в порядке, пожилой человек доставлен домой. Полиция и родственники мужчины благодарят внимательных и неравнодушных горожан.

Фото и видео: на шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три машины

Сегодня примерно в 10 часов утра в Харьюмаа, на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в ходе которого столкнулись три автомобиля.

Харьюский суд оставил в тюрьме крупного наркоторговца

Харьюский уездный суд оставил под стражей мужчину, который обвиняется в контрабанде 2,3 тонн гашиша из Испании в Россию.

Таксист вытолкнул пьяного клиента из машины и переехал ему ногу

Департамент полиции и погранохраны сообщает о ДТП в Пярну, в котором таксист после недоразумения вытолкнул из машины клиента и переехал ногу упавшего на проезжую часть мужчины, сообщает Postimees.

Фото и видео: в Харьюмаа в тяжелом ДТП погиб человек

Сегодня ночью в Харьюмаа произошло ДТП: машина врезалась в дерево. В результате аварии погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении.