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Суровые будни Ласнамяэ: 90-летняя женщина побила тростью 83-летнюю

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Во вторник, 27 декабря, в столичном районе Ласнамяэ возник конфликт между двумя пожилыми женщинами.

Как отмечает пресс-служба полиции, у одного из домов на улице Паэкааре 90-летняя женщина ударила тростью 83-летнюю, чем причинила последней физическую боль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконфликтласнамяэпаэкааре
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