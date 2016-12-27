Фото и видео: почем нынче недвижимость на Рублевке?

Речь идет о доме площадью 2 800 кв. м на участке размером в один гектар в строго охраняемом поселке рядом с заповедным лесом. Стоит дом ни много ни мало, а 35 миллионов долларов!

Дом абсолютно готов, и, хотя там никто никогда не жил, он обставлен и оформлен так, будто сошел со страниц дорогого глянцевого журнала и готов к приему гостей. Фасад отделан настоящим мрамором, а в интерьерах использованы венецианская штукатурка, мрамор, мозаика и лепнина.

В цокольном этаже находятся: кухня, кинозал, погреб, прачечная, 2 спальни, 3 санузла.

1 этаж: холл, гардеробные, с/у, спортзал, лифт, гостевая спальня с гардеробной, кухня-столовая, SPA зона: бассейн 17м, сауна, хамам, 2 душевые.

2 этаж: 3 спальни с с/у и гардеробными, лифт, хозяйственный блок с с/у и гардеробной.

Мансарда: 2 спальни с с/у и гардеробной, спальня с гардеробной, большая зона отдыха.

Красоту можно посмотреть, перейдя по ССЫЛКЕ.