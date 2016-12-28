Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Картина дня: угроза взрыва в Rimi по всей стране, интервью президента и новая карикатура Charlie Hebdo

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.

Женщину насмерть придавило деревом

Вчера, 27 декабря, в лесу в деревне Аугли (волость Рыуге, Вырумаа) надрубленное 32-летним мужчиной дерево упало на 53-летнюю женщину, которая шла по пролегающей вблизи дороге. Пострадавшая скончалась на месте. Читать далее...

В Тапа убивают?

«Там есть один бар, где каждую неделю в ночь с пятницы на субботу конкретно дерутся», - предупредили перед поездкой в Тапа. Читать далее...

Из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки

По неустановленной пока причине количество и суммы трансферов с банковских счетов в Австралии значительно выросли за последние несколько лет. Читать далее...

Нарвская больница решила не закрывать детское отделение

Совет фонда Narva Haigla на своем заседании 23 декабря рассмотрел вопрос реорганизации больницы и решил не закрывать детское отделение. Читать далее...

Какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Совет по внешним отношениям США опубликовал исследование, в котором рассматриваются основные глобальные опасности, угрожающие миру в следующем году, а такж их влияние на Америку и ее национальные интересы. Читать далее...

Кальюлайд не пригласит Путина на юбилей ЭР

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала ERR традиционное интервью по итогам года, речь зашла в том числе и об отношениях с Россией. Читать далее...

Новая карикатура

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение Ту-154 МВД РФ над Черным морем. Читать далее...

Угроза взрыва в Rimi

Сегодня после 16.00 несколько магазинов Rimi по всей Эстонии были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Читать далее...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкартина дняновостисми
По теме
Картина дня: тяжелая авария в Харьюмаа, подробности крушения Ту-154 и смерть Джорджа Майкла

Картина дня: тяжелая авария в Харьюмаа, подробности крушения Ту-154 и смерть Джорджа Майкла

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника. Картина дня: падение самолета Минобороны РФ, многочисленные аварии, Кальюлайд никого не помиловала

Картина дня: падение самолета Минобороны РФ, многочисленные аварии, Кальюлайд никого не помиловала

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями воскресенья.
Картина дня: сочельник, в пожаре погиб человек, в Тунисе арестовали племянника берлинского террориста

Картина дня: сочельник, в пожаре погиб человек, в Тунисе арестовали племянника берлинского террориста

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями субботы. Картина дня: пресс-конференция Путина, убийство предполагаемого берлинского террориста, ДТП из-за животных

Картина дня: пресс-конференция Путина, убийство предполагаемого берлинского террориста, ДТП из-за животных

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы. Картина дня: новый скандал вокруг Talleke ja Pullike, ДТП с известной мотогонщицей и смерть эстонца в Таиланде

Картина дня: новый скандал вокруг Talleke ja Pullike, ДТП с известной мотогонщицей и смерть эстонца в Таиланде

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
23:08
Картина дня: угроза взрыва в Rimi по всей стране, интервью президента и новая карикатура Charlie Hebdo
22:51
Тройная авария у Балтийского вокзала: двое пострадавших (1)
22:24
В России прокомментировали возможное введение новых санкций (2)
22:12
Детям военнослужащих повысят пособие (1)
22:08
Государство выделит сотни тысяч евро на обучение эстонскому языку в следующем году (1)
21:58
Французские СМИ сообщили об атаке российских хакеров на ОБСЕ (3)
21:49
Фото: перевозивший трактор тяжеловоз повредил мост
21:00
Угроза взрыва в магазинах Rimi по всей стране: сообщения об эвакуации поступают из новых мест (4)
20:39
Фото и видео: в Пирита Kia врезалась в мопедомобиль
20:03
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 (22)
20:00
Что нужно сделать, чтобы секс в 2017 году стал еще лучше
19:51
Андрей Хвостов: поездка Яны Тоом в Сирию - не сомнамбулическое соло (1)
19:39
Француженка обручилась с роботом
19:17
В Дамаске обстреляли посольство России (5)
19:13
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!
19:02
Сенатор США: Россию и Путина лично ожидают жесткие санкции (7)
18:43
Террин из свинины на Новый год
18:33
Эстония выступает за более широкое использование полученных из космоса данных
18:30
Смотрим фото и видео: как сделать ваш дом невидимым (1)
18:26
Возможны перебои при отправке почты в Россию
Все новости
LimonЦеликом
Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного

Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного (1)

Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП

Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

20:00
Что нужно сделать, чтобы секс в 2017 году стал еще лучше
17:53
Разбогатей за ночь! Taxify заманивает водителей в новогоднюю ночь на работу космическими для Эстонии зарплатами
17:30
Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»
17:07
Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!
KrasotkaЦеликом
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Француженка обручилась с роботом

Француженка обручилась с роботом

Террин из свинины на Новый год

Террин из свинины на Новый год

18:18
Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду
17:44
Календарь стрижки волос на январь 2017 года
17:26
Как приготовить карамелизованные апельсины в шоколаде
17:13
Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

27. дек
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах
Погода
Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Тройная авария у Балтийского вокзала: двое пострадавших

Тройная авария у Балтийского вокзала: двое пострадавших (1)

Фото: перевозивший трактор тяжеловоз повредил мост

Фото: перевозивший трактор тяжеловоз повредил мост

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Угроза взрыва в магазинах Rimi по всей стране: сообщения об эвакуации поступают из новых мест(4)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(22)
Тройная авария у Балтийского вокзала: двое пострадавших(1)
В России прокомментировали возможное введение новых санкций(2)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(42)
Топ комментариев
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(42)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(22)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,961 EUR
GBP
1,175 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 28.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees