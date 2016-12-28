Картина дня: угроза взрыва в Rimi по всей стране, интервью президента и новая карикатура Charlie Hebdo

Женщину насмерть придавило деревом

Вчера, 27 декабря, в лесу в деревне Аугли (волость Рыуге, Вырумаа) надрубленное 32-летним мужчиной дерево упало на 53-летнюю женщину, которая шла по пролегающей вблизи дороге. Пострадавшая скончалась на месте. Читать далее...

В Тапа убивают?

«Там есть один бар, где каждую неделю в ночь с пятницы на субботу конкретно дерутся», - предупредили перед поездкой в Тапа. Читать далее...

Из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки

По неустановленной пока причине количество и суммы трансферов с банковских счетов в Австралии значительно выросли за последние несколько лет. Читать далее...

Нарвская больница решила не закрывать детское отделение

Совет фонда Narva Haigla на своем заседании 23 декабря рассмотрел вопрос реорганизации больницы и решил не закрывать детское отделение. Читать далее...

Какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Совет по внешним отношениям США опубликовал исследование, в котором рассматриваются основные глобальные опасности, угрожающие миру в следующем году, а такж их влияние на Америку и ее национальные интересы. Читать далее...

Кальюлайд не пригласит Путина на юбилей ЭР

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала ERR традиционное интервью по итогам года, речь зашла в том числе и об отношениях с Россией. Читать далее...

Новая карикатура

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру на крушение Ту-154 МВД РФ над Черным морем. Читать далее...

Угроза взрыва в Rimi

Сегодня после 16.00 несколько магазинов Rimi по всей Эстонии были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Читать далее...