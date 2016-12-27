Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Страны, которые рассмотрены в исследовании, поделены по трем категориям: с высоким, умеренным и низким приоритетом. Эстония вместе с Россией, странами Балтии и большой частью Европы входит в число самых приоритетных. Во вступлении отмечается, что Дональд Трамп вступает в должность в крайне неспокойные времена, и, очевидно, пройдет не много времени, прежде чем его администрация столкнется лицом к лицу с первым серьезным испытанием. “Трения между крупными властями в последние годы постоянно росли”, - пишут авторы, отмечая, что во избежание опасных последствий крайне необходим основательный анализ. Три категории по своему влиянию разделены в исследовании еще на две: масштабное и ограниченное влияние.
Далее в исследовании приводятся сценарии угроз по категориям.
Умеренная вероятность и масштабное влияние:
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын
- Кризис в Северной Корее
- Умышленный или спонтанный конфликт между Россией и НАТО
- Серьезная кибератака на инфраструктуру США
- Теракт с массовыми жертвами на территории США
Большая вероятность и умеренное влияние:
- Растущее насилие в Афганистане и усиление Талибана
- Рост насилия между Турцией, курдами и соседними странами
- Усугубление гражданской войны в Сирии
Развалины Алеппо
Низкая вероятность и масштабное влияние:
- Вооруженный конфликт в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем
Построение на китайском военном корабле. Фото: AP/SCANPIX
- Вооруженный конфликт в Южно-Китайском море, одним из участников которого стал бы Китай, а другим – Бруней, Тайвань, Малайзия, Филиппины или Вьетнам. В такой конфликт были бы втянуты и Соединенные Штаты.
Умеренная вероятность и умеренное влияние:
- Политическая нестабильность в ЕС из-за углубления кризиса с мигрантами
- Вызванные терактами серьезные столкновения между Индией и Пакистаном
- Продолжающееся ослабевание центральной власти в Ираке
- Растущее напряжение между Израилем и Палестиной
Палестинцы забрасывают камнями израильских солдат.
- Продолжающийся раскол в государственной власти Ливии
- Насилие и внутренние трения в Пакистане
- Усиление беспорядков на Филиппинах
- Рост авторитаризма в Турции и сопутствующие беспорядки
- Рост насилия на востоке Украине между правительственными войсками и повстанцами
- Усугубление гражданской войны в Йемене
Умеренная вероятность и небольшое влияние:
- Усугубление политического кризиса в Бурунди
- Рост беспорядков в Конго
- Этническое насилие и беспорядки в Эфиопии
Демонстрация в Эфиопии. Фото: Reuters / Scanpix
- Рост насилия и политическая нестабильность в Нигерии
- Теракты Аш-Шабаб в Сомали и других странах региона
- Усугубление гражданской войны в Южном Судане
- Политическая нестабильность в Таиланде в связи с проблемами королевского наследования
- Беспорядки в Зимбабве в связи с поиском преемника президента Роберта Мугабе
Низкая вероятность и небольшое влияние:
- Политическая нестабильность в Колумбии, вызванная провалом мирных переговоров между центральным правительством и группировкой марксистских бунтовщиков Революционные вооруженные силы (FARC)
- Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Армянский солдат в Нагорном Карабахе Фото: SCANPIX/REUTERS