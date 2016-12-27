Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Страны, которые рассмотрены в исследовании, поделены по трем категориям: с высоким, умеренным и низким приоритетом. Эстония вместе с Россией, странами Балтии и большой частью Европы входит в число самых приоритетных. Во вступлении отмечается, что Дональд Трамп вступает в должность в крайне неспокойные времена, и, очевидно, пройдет не много времени, прежде чем его администрация столкнется лицом к лицу с первым серьезным испытанием. “Трения между крупными властями в последние годы постоянно росли”, - пишут авторы, отмечая, что во избежание опасных последствий крайне необходим основательный анализ. Три категории по своему влиянию разделены в исследовании еще на две: масштабное и ограниченное влияние.

Далее в исследовании приводятся сценарии угроз по категориям.

Умеренная вероятность и масштабное влияние:

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын

Кризис в Северной Корее

Умышленный или спонтанный конфликт между Россией и НАТО

Серьезная кибератака на инфраструктуру США

Теракт с массовыми жертвами на территории США

Большая вероятность и умеренное влияние:

Растущее насилие в Афганистане и усиление Талибана

Рост насилия между Турцией, курдами и соседними странами

Усугубление гражданской войны в Сирии

Развалины Алеппо

Низкая вероятность и масштабное влияние:

Вооруженный конфликт в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем

Построение на китайском военном корабле. Фото: AP/SCANPIX

Вооруженный конфликт в Южно-Китайском море, одним из участников которого стал бы Китай, а другим – Бруней, Тайвань, Малайзия, Филиппины или Вьетнам. В такой конфликт были бы втянуты и Соединенные Штаты.

Умеренная вероятность и умеренное влияние:

Политическая нестабильность в ЕС из-за углубления кризиса с мигрантами

Вызванные терактами серьезные столкновения между Индией и Пакистаном

Продолжающееся ослабевание центральной власти в Ираке

Растущее напряжение между Израилем и Палестиной

Палестинцы забрасывают камнями израильских солдат.

Продолжающийся раскол в государственной власти Ливии

Насилие и внутренние трения в Пакистане

Усиление беспорядков на Филиппинах

Рост авторитаризма в Турции и сопутствующие беспорядки

Рост насилия на востоке Украине между правительственными войсками и повстанцами

Усугубление гражданской войны в Йемене

Умеренная вероятность и небольшое влияние:

Усугубление политического кризиса в Бурунди

Рост беспорядков в Конго

Этническое насилие и беспорядки в Эфиопии

Демонстрация в Эфиопии. Фото: Reuters / Scanpix

Рост насилия и политическая нестабильность в Нигерии

Теракты Аш-Шабаб в Сомали и других странах региона

Усугубление гражданской войны в Южном Судане

Политическая нестабильность в Таиланде в связи с проблемами королевского наследования

Беспорядки в Зимбабве в связи с поиском преемника президента Роберта Мугабе

Низкая вероятность и небольшое влияние:

Политическая нестабильность в Колумбии, вызванная провалом мирных переговоров между центральным правительством и группировкой марксистских бунтовщиков Революционные вооруженные силы (FARC)

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.