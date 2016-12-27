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Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Совет по внешним отношениям США опубликовал исследование, в котором рассматриваются основные глобальные опасности, угрожающие миру в следующем году, а также их влияние на Америку и ее национальные интересы. Цель рапорта – помочь тем, кто принимает решения, установить приоритеты и избежать возможных конфликтов.

Страны, которые рассмотрены в исследовании, поделены по трем категориям: с высоким, умеренным и низким приоритетом. Эстония вместе с Россией, странами Балтии и большой частью Европы входит в число самых приоритетных. Во вступлении отмечается, что Дональд Трамп вступает в должность в крайне неспокойные времена, и, очевидно, пройдет не много времени, прежде чем его администрация столкнется лицом к лицу с первым серьезным испытанием. “Трения между крупными властями в последние годы постоянно росли”, - пишут авторы, отмечая, что во избежание опасных последствий крайне необходим основательный анализ. Три категории по своему влиянию разделены в исследовании еще на две: масштабное и ограниченное влияние.

Далее в исследовании приводятся сценарии угроз по категориям.

Умеренная вероятность и масштабное влияние:

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын

  • Кризис в Северной Корее
  • Умышленный или спонтанный конфликт между Россией и НАТО
  • Серьезная кибератака на инфраструктуру США
  • Теракт с массовыми жертвами на территории США

Большая вероятность и умеренное влияние:

  • Растущее насилие в Афганистане и усиление Талибана
  • Рост насилия между Турцией, курдами и соседними странами
  • Усугубление гражданской войны в Сирии

Развалины Алеппо

Низкая вероятность и масштабное влияние:

  • Вооруженный конфликт в Восточно-Китайском море между Японией и Китаем

Построение на китайском военном корабле. Фото: AP/SCANPIX

  • Вооруженный конфликт в Южно-Китайском море, одним из участников которого стал бы Китай, а другим – Бруней, Тайвань, Малайзия, Филиппины или Вьетнам. В такой конфликт были бы втянуты и Соединенные Штаты.

Умеренная вероятность и умеренное влияние:

  • Политическая нестабильность в ЕС из-за углубления кризиса с мигрантами
  • Вызванные терактами серьезные столкновения между Индией и Пакистаном
  • Продолжающееся ослабевание центральной власти в Ираке
  • Растущее напряжение между Израилем и Палестиной

Палестинцы забрасывают камнями израильских солдат.

  • Продолжающийся раскол в государственной власти Ливии
  • Насилие и внутренние трения в Пакистане
  • Усиление беспорядков на Филиппинах
  • Рост авторитаризма в Турции и сопутствующие беспорядки
  • Рост насилия на востоке Украине между правительственными войсками и повстанцами
  • Усугубление гражданской войны в Йемене

Умеренная вероятность и небольшое влияние:

  • Усугубление политического кризиса в Бурунди
  • Рост беспорядков в Конго
  • Этническое насилие и беспорядки в Эфиопии

Демонстрация в Эфиопии. Фото: Reuters / Scanpix

  • Рост насилия и политическая нестабильность в Нигерии
  • Теракты Аш-Шабаб в Сомали и других странах региона
  • Усугубление гражданской войны в Южном Судане
  • Политическая нестабильность в Таиланде в связи с проблемами королевского наследования
  • Беспорядки в Зимбабве в связи с поиском преемника президента Роберта Мугабе

Низкая вероятность и небольшое влияние:

  • Политическая нестабильность в Колумбии, вызванная провалом мирных переговоров между центральным правительством и группировкой марксистских бунтовщиков Революционные вооруженные силы (FARC)
  • Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Армянский солдат в Нагорном Карабахе  Фото: SCANPIX/REUTERS

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