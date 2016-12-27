Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кремль категорически отрицает новые обвинения в господдержке допинга2

Sports.ee
Sports.ee
/
/
:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в РФ на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, и призвал проверить на достоверность скандальные высказывания исполняющей обязанности главы Российской антидопинговой лаборатории (РУСАДА) Анны Анцелиович.

"Мы это категорически отрицаем", - цитирует "Интерфакс" заявление Пескова по поводу выдвигаемых против России обвинений.

Накануне авторитетное заокеанское издание The New York Times опубликовало заявление Анцелиович, которая назвала "институциональным сговором" масштабное применение допинга российскими атлетами перед Олимпиадой в Сочи.

При этом и Анцелович, и другие опрошенные NYT российские чиновники отрицают участие в этом руководства страны.

Американская газета подчеркивает, что это первый случай признания российскими официальными лицами факта сговора в этой сфере.

"Это было интервью "Нью-Йорк Таймс". Сначала нужно проверить достоверность этих слов", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь главы государства, отметив, что в Кремле "не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник".

"Пока мы не можем что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте, - все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы", - уточнил он.

Песков вновь подчеркнул, что российские власти с самого начала отрицали какую-либо причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному употреблению допинга спортсменами.

В мае в The New York Times было опубликовано интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который описал схему, благодаря которой стало возможно массовое применение допинга на Играх в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене анализов спортсменов были причастны агенты ФСБ, а все происходящее было системным заговором.

После этого было опубликовано два доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В них утверждается, что покрывательство использования допинга носило в России беспрецедентные масштабы и в манипуляциях с пробами могли участвовать более тысячи спортсменов.

По словам Пескова, в настоящее время в России ожидаются результаты собственного расследования.

"Вы знаете, что по этим фактам ведется расследование. В том числе существует подозрение в причастности вот этого гражданина (Григория Родченкова), который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес", - заявил Песков.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга. Он пообещал, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом. "В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - отметил Путин.

РУСАДА: слова Анцелиович искажены и вырваны из контекста

Слова, сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста, заявило в среду агентство.

"В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и. о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, - цитирует ТАСС заявление агентства. - В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и. о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны".

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - указывают в агентстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАnew york timeswadaвладимир путиндмитрий песковдопинг
По теме
Российские лыжники заявили, что никогда не принимали допинг

Российские лыжники заявили, что никогда не принимали допинг 2

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов выступили с заявлением по поводу их временного отстранения от международных соревнований, связанном с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены заявили, что никогда не принимали запрещенных препаратов и не признают решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) об их отстранении. Глава РУСАДА признала увлечение россиян допингом

Глава РУСАДА признала увлечение россиян допингом "институциональным сговором" 1

И.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович назвала "институциональным сговором" масштабное применение допинга российскими атлетами перед Олимпиадой в Сочи, сообщает The New York Times.
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
шторм в эстонии
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:46
Названы самые главные ошибки беременных
14:42
Источник: экипаж Ту-154 в критической ситуации мог допустить ошибку
14:34
Фото: последний писк уходящего года
14:31
В СМИ попал проект резолюции Совбеза ООН, предусматривающий введение санкций против Сирии из-за химоружия
14:31
Новый год: восемь мужских дел перед праздником
14:27
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР
14:24
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов
14:24
Apple может выпустить iPhone, который от компании никто не ждет
14:18
Картина дня: женщину насмерть придавило деревом, страшный бар в Тапа, опасности 2017 года
14:15
На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено
14:11
Исследование: какие опасности угрожают миру в 2017 году?
14:11
В постели со звездой: Глюкоза похвасталась романтичным фото с мужем
14:00
Как отличить нездоровые отношения от партнерских и безопасных
13:50
Кремль категорически отрицает новые обвинения в господдержке допинга (2)
13:48
Пять средств от похмелья, о которых вы не знали
13:46
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
13:41
Я в восторге, а ты? Мать Виктории Лопыревой затмила фигурой на отдыхе (фото)
13:38
Психологи рассказали, что нужно делать после ссоры
13:37
В едущем в Эстонию грузовике нашли тайник с сигаретами
13:36
Фото и видео: почем нынче недвижимость на Рублевке?
Все новости
LimonЦеликом
Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка

Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка (1)

За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет

За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет (1)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

14:31
Новый год: восемь мужских дел перед праздником
14:11
В постели со звездой: Глюкоза похвасталась романтичным фото с мужем
13:48
Пять средств от похмелья, о которых вы не знали
13:41
Я в восторге, а ты? Мать Виктории Лопыревой затмила фигурой на отдыхе (фото)
KrasotkaЦеликом
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?

Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?

Что нельзя готовить в год Петуха

Что нельзя готовить в год Петуха

Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно

Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно

14:46
Названы самые главные ошибки беременных
14:24
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов
14:00
Как отличить нездоровые отношения от партнерских и безопасных
13:46
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

25. дек
Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)
Погода
Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

На скользкой дороге столкнулись два автомобиля, движение в районе ДТП нарушено

В едущем в Эстонию грузовике нашли тайник с сигаретами

В едущем в Эстонию грузовике нашли тайник с сигаретами

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Культура
Работникам культуры повысят зарплаты

Работникам культуры повысят зарплаты

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Как не искавший славы парень из Эстонии стал суперзвездой СССР

Самые читаемые
Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа(1)
Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки(2)
В Вырумаа 53-летнюю женщину насмерть придавило деревом(2)
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
В Тапа убивают? Просите и дано вам будет(1)
Топ комментариев
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
В России 26 декабря объявлен днем траура(20)
Россияне жалеют о распаде СССР и хотят объединения бывших советских республик в новый союз(16)
Обама запретил Пентагону тратить деньги на сотрудничество с Россией(12)
Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море
Bалюта
USD
0,957 EUR
GBP
1,172 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 27.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees