"Мы это категорически отрицаем", - цитирует "Интерфакс" заявление Пескова по поводу выдвигаемых против России обвинений.

Накануне авторитетное заокеанское издание The New York Times опубликовало заявление Анцелиович, которая назвала "институциональным сговором" масштабное применение допинга российскими атлетами перед Олимпиадой в Сочи.

При этом и Анцелович, и другие опрошенные NYT российские чиновники отрицают участие в этом руководства страны.

Американская газета подчеркивает, что это первый случай признания российскими официальными лицами факта сговора в этой сфере.

"Это было интервью "Нью-Йорк Таймс". Сначала нужно проверить достоверность этих слов", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь главы государства, отметив, что в Кремле "не склонны воспринимать такую информацию как первоисточник".

"Пока мы не можем что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте, - все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы", - уточнил он.

Песков вновь подчеркнул, что российские власти с самого начала отрицали какую-либо причастность государства, государственных ведомств, служб или органов к возможному употреблению допинга спортсменами.

В мае в The New York Times было опубликовано интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова , который описал схему, благодаря которой стало возможно массовое применение допинга на Играх в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене анализов спортсменов были причастны агенты ФСБ, а все происходящее было системным заговором.

После этого было опубликовано два доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В них утверждается, что покрывательство использования допинга носило в России беспрецедентные масштабы и в манипуляциях с пробами могли участвовать более тысячи спортсменов.

По словам Пескова, в настоящее время в России ожидаются результаты собственного расследования.

"Вы знаете, что по этим фактам ведется расследование. В том числе существует подозрение в причастности вот этого гражданина (Григория Родченкова), который, собственно, и воспринимается как один из источников при озвучивании обвинений в наш адрес", - заявил Песков.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил , что в России никогда не существовало государственной поддержки допинга. Он пообещал, что Следственный комитет и прокуратура доведут до конца расследование дел, связанных с допингом. "В России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга", - отметил Путин.

РУСАДА: слова Анцелиович искажены и вырваны из контекста

Слова, сказанные и. о. главы Российского антидопингового агентства Анной Анцелиович журналисту газеты The New York Times, были искажены и вырваны из контекста, заявило в среду агентство.

"В ответ на публикацию в газете The New York Times РУСАДА заявляет, что слова и. о. генерального директора Анцелиович были искажены и вырваны из контекста, - цитирует ТАСС заявление агентства. - В ходе беседы Анцелиович с журналисткой Ребеккой Руиз и. о. генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны".

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России", - указывают в агентстве.