Apple может выпустить iPhone, который от компании никто не ждет

Еще в октябре СМИ сообщили , что линейку устройств может пополнить модель с экраном диагональю 5 дюймов, и теперь подтверждение этих слухов пришло из источников, близких к тайваньским поставщикам Apple, пишет Phone Arena .

По данным источников, 5-дюймовая модель смартфона, название которой не раскрывается, будет иметь такие же технические характеристики, как и 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus. При этом в утечке упоминается, что новый смартфон получит двойную вертикальную камеру, однако неизвестно, будет ли эта камера установлена и на две другие модели iPhone 7s.

Отметим, что эта утечка частично согласуется со слухами , появившимися на прошлой неделе, согласно которым компания из Купертино работает над тремя новыми iPhone с кодовыми обозначениями D20, D21 и D22. Сообщалось, что первые два устройства будут выпущены как iPhone 7s и 7s Plus и, вероятно, не получат особых отличий от нынешнего поколения iPhone. В то же время третья модель, которой присвоено кодовое имя Ferrari, будет значительно отличаться от iPhone 7.

Традиционно стоит отметить, что достоверность любых слухов о будущих iPhone находится под вопросом, и к ним следует относиться с долей скепсиса.

Напомним, что в 2017 году исполнится 10 лет с момента выхода первого поколения iPhone, поэтому многие ожидают, что Apple значительно обновит облик всех или некоторых смартфонов в линейке. В частности, источники упоминают безрамочные OLED-дисплеи, встроенный в экран датчик отпечатков пальцев, стеклянные задние панели и поддержку технологии беспроводной зарядки.