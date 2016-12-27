Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР

«Наряду с другими странами мы должны сказать Москве, что изменения начинаются с Москвы, а не откуда-то еще», - ответила Керсти Кальюлайд на вопрос журналиста Йоонаса Хеллермаа о том, как президент планирует улучшать отношения с Россией, передает Rus.ERR.

Могла бы Кальюлайд пригласить на празднование 100-летней годовщины Эстонской Республики Владимира Путина? «Я не знаю, какой к тому времени будет внешняя политика России. Сейчас мы видим, что Россия – это государство, которое готово решать разногласия с помощью оружия, менять границы стран. Президента такой России я бы не пригласила на юбилей», - заявила она.

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