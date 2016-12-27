В СМИ попал проект резолюции Совбеза ООН, предусматривающий введение санкций против Сирии из-за химоружия

В частности, документ предполагает введение ограничительных мер в отношении генерального директора сирийского научно-исследовательского центра Амра Арманзи и его организации, а также девяти действующих и бывших офицеров, и начальника одного из управлений сирийского Министерства обороны, сообщает Newsru.com.

Помимо этого санкциям может подвергнуться несколько правительственных компаний и заводов, которые, предположительно, связаны с производством химического оружия.

По данным AP, в тексте резолюции также содержится призыв к введению запрета на поставки властям Сирии вертолетов, которые, как считается, использовались для сбрасывания бочковых бомб с отравляющими веществами на населенные пункты страны.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/28dec2016/chemicalsar.html