Фото: последний писк уходящего года

Рысканье по Сети в поисках чего-нибудь необычного всегда заканчивается удачей. Вот и на этот раз: один из интернет-магазинов предлагает оригинальные часы, которые, впрочем, можно сочинить и самостоятельно, внимательно рассмотрев фотографии.

Фото: gearbest.com

А что, собственно, нам мешает? Цифры вырезаем из плотной бумаги, сажаем их на стену с помощью двустороннего липкого тейпа. Часовой механизм купить тоже не проблема: они точно продаются в магазинах товаров для хобби. Один из таких магазинов есть в ТЦ "Магистраль" в Таллинне. Правда, стрелки для таких огромных часов должны быть длинными, но легкими... Впрочем, если ваш мужчина имеет голову на плечах и относительно умелые руки, то и стрелки вам сконструирует, изготовит и на место присобачит. А если этот вариант недоступен, то доверимся интернет-торговле: деньги невелики, доставка бесплатная. С наступающим!