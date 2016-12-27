Продаются отличные мызы. Советуем посмотреть ФОТО и прицениться

1. Мыза Конувере в Рапламаа

Главное здание в стиле классицизма построено в начале XIX века для рода Ренненкампф. Впридачу к господскому дому в поместье имеется парк с прудами, традиционная аллея, погреб и конюшня. Рядом с домом артезианский колодец, а за домом - река.

Цена комплекса - 710 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Мыза Конувере. Фото: KV.EE

2. Мыза Ярлепа в Рапламаа

На южном берегу живописного озера Ярлепа находится одноэтажное здание, построенное в 1805 году для Аугуста фон Коцебу. Вокруг дома - красивый парк и надворные постройки. Мызе принадлежит также участок земли площадью 68 гектаров.

Цена мызы 1 800 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Мыза Ярлепа. Фото: KV.EE

3. Мыза Кивилоо в Харьюмаа

Главное, уникальной архитектуры, здание мызы построено в 1905-1910 годах, вместо руин разрушенного во время Ливонской войны епископского замка. Последняя большая реконструкция была произведена два года назад.

Земельный участок - 14,26 га. На территории мызы находятся и развалины орденского замка.

Цена мызного комплекса - 1 200 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Мыза Кивилоо. Фото: KV.EE

4. Мыза Поркуни в Ляэне-Вирумаа

Начиная с XVII веке на этой земле находились летние владения многих немецких дворян. В конце XIX века Людвиг фон Ренненкампф построил здесь сохранившийся по сей день каменный особняк.

Цена мызы - 500 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.

Мыза Поркуни. Фото: KV.EE

5. Мыза Пеэтри в Вильяндимаа

В 12 км от Вильянди находится этот милый и живописный мызный комплекс, перестроенный в дом для одной семьи. Особняк с красивым фасадом находится в окружении лесопарка рядом с тремя прудами. Площадь особняка - 580 м2, также имеется амбар-конюшня площадью 168 м2, детская площадка и теннисный корт.

Цена комплекса - 1 590 000 €. Больше информации и фото на KV.EE.