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Врачом года признана семейный врач Реэт Тооминг1

BNS
BNS
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Фонд здоровья Эстонии и читатели портала www.arst.ee выбрали врачом года семейного врача Реэт Тооминг, которая работает в Ахтмеском центре семейных врачей в Ида-Вирумаа.

Министр социальной защиты Кайя Ива на прошедшем в среду мероприятии вручила Тооминг традиционную стеклянную скульптуру Иво Лилля, сообщил BNS фонд.

«Жизнь в Эстонии во многом продолжается благодаря эстонским женщинам, которые делают достойную работу, - сказал глава Фонда здоровья Эстонии Ээро Мерилинд. - Я плохо представляю, что стало бы с жизнью в Эстонии, если бы не эти люди. Не нужно думать, что лучшие врачи работают только в Таллинне или Тарту».

Реэт Тооминг с 1994 года работает в Ида-Вирумаа — сначала она работала в Пуруской больнице, а с 2003 года работает семейным врачом в Ахтмеском центре семейных врачей.

Лучшего врача из числа кандидатов, представленных в портале www.arst.ee, выбрало жюри, в состав которого вошли министр социальной защиты Кайя Ива, глава Фонда здоровья Эстонии Ээро Мерилинд и научный руководитель центра кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа.

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