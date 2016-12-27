Турция: пока есть Асад, мира в Сирии не будет

По словам Чавушоглу, сирийская оппозиция никогда не смирится с нахождением Асада у власти.

В то же время глава турецкого МИД подтвердил информацию о достижении между Москвой и Анкарой договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии.

Ранее 28 декабря сообщалось, что прекращение огня охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени, 29 декабря этого года.