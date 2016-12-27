Анцелиович: мои слова о системе допинга в России были вырваны из контекста

«Конечно, слова были вырваны из контекста. Я из часового интервью сказала много чего: в частности, что до получения ответов спортсменов и вынесения решений федерациями и CAS не имеет смысла в принципе говорить о данной ситуации, так как пока представлена только одна сторона. Ну а то, что я была шокирована докладом Макларена, это мои слова. Я думаю, мы им все были шокированы», — цитирует слова Анцелиович «Р-Спорт».

Ранее пресс-служба РУСАДА выпустила заявление о том, что NYT вырвал слова Анцелиович из контекста.

Также пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально отрицает причастность государства к употреблению допинга спортсменами и не считает слова Анцелиович первоисточником информации NYT, а депутат Госдумы РФ Светлана Журова сообщила, что в России были отдельные случаи допинга, но госпрограммы по сокрытию запрещенных веществ не существует.