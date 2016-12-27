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Фото: на Шри-Ланке собрали самую высокую в мире искусственную елку

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Власти Шри-Ланки утверждают, что установили в главном городе государства — Коломбо — самую высокую искусственную елку в мире.

Рождественское дерево собрано из арматуры и стальной проволоки, все это украшено миллионом нарисованных шишек и сотнями тысяч праздничных огней. Высота конструкции составляет 73 м, передает Би-би-си.

Авторы проекта говорят, что их целью было создать символ взаимопонимания между представителями разных конфессий. Большинство граждан Шри-Ланки — буддисты, индуисты и мусульмане. Но и христиан здесь немало, пишет "Моя планета".

В Книгу рекордов Гиннесса уже подана заявка на признание елки самой высокой в мире. До сих пор рекорд удерживала искусственная ель, которую ставили в китайском Гуанчжоу в 2015 году, — ее высота составляла 53 м.

А самой «уродливой» елкой недавно называли дерево, установленное на площади в Риме. Горожанам не понравилось, что власти решили сэкономить на украшениях.

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