Клаван: я пока еще привыкаю к стилю игры в Премьер-лиге

"Ливерпуль" пропустил уже на 12-ой минуте, но довольно быстро отыгрался и повел в счете благодаря усилиям Адама Лалланы и Роберто Фирмино, пишет Postimees.

"Я был рад, что команда смогла прийти в себя. Начало матча выдалось неважным, но мы смогли переломить ход игры в свою пользу. Мы показали очень зрелый футбол", - сказал Клаван.

Несмотря на то, что капитан сборной Эстонии в последних матчах за "Ливерпуль" выходил в стартовом составе, он все же признал, что пока еще привыкает к стилю игры в Премьер-лиге. "Здешний футбол немного отличается от того, к которому я привык", - отметил он.