МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами

"Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чем-нибудь, в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию", - заявил Келин в интервью "Интерфаксу".

"Дело в том, что наши самолеты, которые летают по этому маршруту, оснащены транспондерами, но они не включались из-за того, что одна из стран не выполнила предписание ИКАО. Я не буду называть, какая, но это - одна из стран - членов НАТО", - пояснил Келин.

Ранее представители НАТО неоднократно выражали обеспокоенность тем, что российские боевые самолеты летают над Балтикой с выключенными транспондерами.

Полеты российских самолетов над Балтийским морем и Финским заливом в последние годы превратились в проблему. Самолеты с выключенными транспондерами было очень сложно отслеживать гражданским радарам. Это создало общие трудности для всей гражданской авиации в регионе Балтийского моря. Увеличившаяся активность российских военных самолетов заставила страны Балтии и экспертов обеспокоиться вероятностью возможных столкновений.