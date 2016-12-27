Google назвал самые популярные автобренды в США: удивительные результаты

Относительно 2015 года список сильно изменился. Например, из него пропало семь брендов: это Chevrolet, Dodge, General Motors, Lexus, Mazda, Volkswagen и Porsche.

Среди оставшихся в списке марок Tesla переместилась с последней позиции на третью, а Honda — с третьей на первую. Вместе с тем Mercedes-Benz «переехал» с четвертой строчки на вторую. Таким образом, сохранившиеся в рейтинге бренды образовали топ-3.

Топ-10 автомобильных компаний по количеству запросов в Google (2016 год, США)

Место Марка 1 Honda 2 Mercedes-Benz 3 Tesla 4 Lamborghini 5 Volvo 6 Ford 7 Jaguar 8 Bentley 9 Maserati 10 Rolls-Royce

В прошлогоднем списке наиболее популярных автобрендов в США лидировал Chevrolet, а в 2014 году — Ford. Примечательно, что в рейтинг 2014-го попал только один европейский автопроизводитель (BMW), тогда как в прошлом году таких было три (Porsche, Mercedes-Benz и Volkswagen). В списке 2016 года «европейцев» насчитывается семь.