Фото и видео: несколько магазинов Rimi по всей стране эвакуированы из-за угрозы взрыва

К 17.20 работникам и посетителям Rimi в пярнуском Kaubamajakas позволили вернуться в торговый центр. Бомбу не обнаружили, пишет Pärnu Postimees.

По предварительным данным, сообщение с угрозой взрыва было отправлено на общую электронную почту Ляэнеской префектуры. В письме не уточнялось, в каком именно магазине Rimi находится бомба. По информации дежурного пресс-секретаря, также были эвакуированы работники и посетители в хаапсалуском Rimi. В магазине в Курессааре была проведена проверка, но людей оттуда не эвакуировали.

По данным пресс-службы полиции, аналогичная угроза поступила и в Идаскую префектуру. Из йыхвиского Rimi также эвакуированы люди.

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