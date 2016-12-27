Фото и видео: Rimi эвакуирован из-за угрозы взрыва

Около 16.45 в торговый центр прибыли саперы Западно-Эстонской саперной группы, сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.
На месте работает полиция.
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Сегодня после 16.00 в магазин Rimi в пярнуском Kaubamajakas поступило сообщение об угрозе взрыва. Часть здания закрыта, людей эвакуировали, пишет Pärnu Postimees.
Около 16.45 в торговый центр прибыли саперы Западно-Эстонской саперной группы, сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.
На месте работает полиция.
Новость дополняется!
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Если возникло малейшее подозрение на инсульт, не нужно, по словам опытного врача, самому идти в отделение неотложной помощи (EMO), необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
Существенно дополнено в 14.00!
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дополнено в 15.46!
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