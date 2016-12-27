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Фото и видео: Rimi эвакуирован из-за угрозы взрыва

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Сегодня после 16.00 в магазин Rimi в пярнуском Kaubamajakas поступило сообщение об угрозе взрыва. Часть здания закрыта, людей эвакуировали, пишет Pärnu Postimees.

Около 16.45 в торговый центр прибыли саперы Западно-Эстонской саперной группы, сообщила пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс.

На месте работает полиция.

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