Водители автобусов, пересекшие железнодорожный переезд на красный свет, наказаны штрафом

«Это видео было снято на железнодорожном переезде при выезде из Тапа. Все стояли на красный, а автобусы тупо проехали», - прокомментировал он тогда.

Водители признали свою вину, им был назначен штраф на основании статьи Закона о дорожном движении, которая касается нарушения требований при пересечении железнодорожного переезда. Об этом порталу Postimees сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Один водитель автобуса получил штраф в прошлом месяце, второй сегодня посетил полицейский участок.

«Я не могу назвать размер штрафа, назначенный водителям, так как решение ускоренного производства еще не вступило в силу, и речь идет о деликатных данных», - подчеркнула Кралль.

Закон о дорожном движении за такое правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 единиц, то есть до 400 евро.

Член правления Hansa Liinid Мадис Лепп объяснял в октябре, что на том участке железной дороги, где проезжали автобусы, шел ремонт. Поезда там не ходили. По его словам, автобусы переехали железную дорогу, так как в противном случае пассажиры опоздали бы на поезд Тапа-Таллинн.

Однако руководитель следственной службы Раквере Йоэль Алла напомнил, что перед светофором, подающим запрещающий сигнал, должны останавливаться все участники дорожного движения без исключения, даже если известно, что на этой железной дороге проводятся ремонтные работы и поезда не ходят.