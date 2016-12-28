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Юри Ратас: важно экономическое сотрудничество не только с США и ЕС, но и с Россией

Елена Поверина
Елена Поверина
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«Мы все понимаем, что речь идет об одном из самых крупных рынков, расположенных в соседней стране. И для эстонской экономики, с точки зрения рабочих мест и разумного подхода – это тоже важно», - отметил премьер-министр Юри Ратас в интервью Rus.Postimees. 

Смотрите полную версию интервью!

Jüri Ratas
Allikas: Postimees

Глава кабмина подчеркнул, что для Эстонии являются ключевыми вопросы обеспечения безопасности. «С другой стороны, не менее важно экономическое сотрудничество: не только с США и ЕС, но и с Россией», - добавил он.

В итогом интервью Rus.Postimees премьер-министр Юри Ратас снова заговорил по-русски. Политик признал, что понимает, насколько нелегко учить математику, физику и химию на неродном языке. «Для меня, как выпускника Ныммеской гимназии с углубленным изучением реальных предметов, этот „крепкий орешек“ было непросто раскусить даже на родном эстонском языке. Еще труднее эти предметы освоить на английском или русском. Мы договорились внутри новой коалиции, что для одной школы в Ида-Вирумаа (в Нарве) и трех школ в Таллинне, если местные самоуправления обратятся к правительству с соответствующим ходатайством, на основании действующего Закона об основной школе и гимназии будут сделаны исключения».

Юри Ратас

Пилотный проект в русских школах, который позволит сделать пропорцию 60х40 более гибкой, оправдает себя только в том случае, если выпускники гимназий будут соответствовать более высоким требованиям по эстонскому языку: «Их начнут предъявлять через 6 лет после принятия решения правительством. К этому времени гимназист должен будет владеть эстонским на уровне С1».

«Тем самым правительство будет учитывать при составлении госбюджета, что данные школы нуждаются в увеличении финансирования, чтобы принять на работу больше хороших учителей и позволить себе качественные учебные материалы, - продолжил председатель правительства. - Конечная цель такова, чтобы молодые люди были лучше подготовлены к поступлению в эстонские вузы».

«Уверен, что это серьезный вызов – не только для школ и местных самоуправлений, но и для правительства», - заметил премьер.

Джон Маккейн и Юри Ратас в зале заседаний правительства, Таллинн, 27 декабря 2016

Юри Ратас, принявший на себя шквал критики от СМИ за налоговые изменения и неоднозначные назначения на министерские посты, согласился с тем, что «ста дней без критики» у нового правительства не будет: «Думаю, это даже хорошо для новой коалиции. Благодаря этому мы работаем очень активно, по 24 часа в сутки. Проблем, действительно, возникло немало. И, наверняка, в дальнейшем их тоже не избежать. Но пока у трех партнеров по коалиции есть желание работать сообща, мы в силах решить все эти проблемы».

Лидер центристов уверяет, что у них – прочная скамейка запасных кандидатов в министры: «Кандидатов было очень много, но не все смогли стать министрами, поскольку в коалиционном правительстве мы располагаем только пятью портфелями. Считаю, что мы сильная команда».

Премьер-министр напомнил, что 2017-й год принесет много изменений на международной арене: 20 января вступит в должность новый президент США, в будущем году выборы ждут и Европу – Германию и Францию: «Очевидно, что любое изменение может повлиять на текущую ситуацию. Изменения могут произойти как в лучшую сторону, так и принять нежелательный для нас характер. В целом я считаю, что все изменения и переговоры, чего бы они ни касались – участия Эстонии в ЕС или НАТО, отношений с Россией или США – должны исходить из одного принципа: гарантировать безопасность в мире». «Не менее важно экономическое сотрудничество: не только с США и ЕС, но с Россией», - подытожил глава кабмина.

Юри Ратас и Елена Поверина/ фото: Erik Prozes/ одежда ведущей: Диана Денисова

С именем Юри Ратаса в уходящем году связана смена власти в Центристской партии и конец почти 17-летнего правления Партии реформ. Одновременно новый премьер вызвал на себя шквал критики со стороны СМИ за налоговые изменения и неоднозначные назначения на министерские посты.  

  • Первые медиа-атаки позади. Готов ли премьер и его команда противостоять новым нападкам?
  • Правительство Эстонии все предыдущие годы придерживалось национально-консервативной политики. Что может измениться теперь?
  • Чем может обернуться для Эстонии смена власти в США и Европе? Можно ли надеяться на более самостоятельную политику в контексте Евросоюза? Готовы ли мы идти на прямые переговоры с США и Россией – без посредников?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевросоюзитогироссиярусская школасшаэстонский языкюри ратас
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