Новому парому Leiger уже понадобился ремонт

После того, как паром испытал порты Хельтермаа и Рохукюла по прибытии в Эстонию в начале декабря, он направился в Таллинн. В течение десяти дней, когда он стоял в порту Ванасадам, проводились испытания различных систем, проходили обучения команды, паром оснащали техникой, наводился последний лоск.

Однако в ходе спуска лодки на воду внезапно перестала работать тормозная система спуска. Трос, по которому опускали лодку, вовремя не остановился, лодка зацепила углом причал и начала крениться.

С учетом того, что в судоходстве безопасность превыше всего, такая ситуация недопустима.

"Нужно трижды все проверить, прежде чем отправить паром в рейс, а не так, чтобы потом, при возникновении необходимости, люди бы столкнулись с проблемой", - сказал председатель правления TS Laevad Кайдо Падар.

Он подтвердил, что лодка пригодна к использованию и систему сразу же исправили на месте. Иначе паром просто не вышел бы из порта.

"У таких испытаний несколько задач - во-первых, чтобы наша команда выучилась и привыкла свободно использовать различные системы, во-вторых, чтобы выявились возможные ошибки, которые мы можем потребовать исправить во время действия гарантии", - сказал Падар.