В Берлине задержан пособник организатора теракта на ярмарке

О задержании пособника Амри рассказывается в сообщении, опубликованном 28 декабря на сайте Генеральной прокуратуры Германии. Ранее об оперативных мероприятиях в отношении тунисца сообщило издание Spiegel. Однако ни в материале прокуратуры, ни в сообщении Spiegel имя задержанного не называется.

В сообщениях говорится, что задержание было произведено 26 декабря. При обыске у задержанного нашли номер мобильного телефона Амри. В заявлении прокуратуры говорится, что мужчина находится под арестом. В настоящее время выясняется его причастность к нападению.

Теракт в Берлине произошел 19 декабря. Тягач с прицепом, за рулем которого находился Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки и начал давить людей. В результате теракта погибли 12 человек, 48 попали в больницы. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Позже Амри был убит в Милане сотрудниками итальянской полиции.