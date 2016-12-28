Возможны перебои при отправке почты в Россию

"И на движении почтовых отправлений между Эстонией и Россией это тоже отразится так же, как отразится и на корреспонденции других стран", - сообщил BNS пресс-секретарь Eesti Post Маттиас Кайв. Насколько велик объем корреспонденции между Эстонией и Россией, предприятие, по словам Кайва, сказать не может.

Во вторник литовская почтовая служба Lietuvos pastas сообщила, что в связи с тем, что Почта России в одностороннем порядке вносит изменения в правила приема отправляемых через страну посылок международной корреспонденции, возможны перебои в их доставке в Литву.

Почта России информировала, что с 1 января 2017 года вся поступающая в Россию из-за рубежа корреспонденция, которая сейчас принимается в Москве и ряде других крупных городах России, будет приниматься в восточносибирском городе Мирный, находящемся более чем в 4000 км от Москвы.