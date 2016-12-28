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Андрей Хвостов: поездка Яны Тоом в Сирию - не сомнамбулическое соло1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По словам журналиста Андрея Хвостова, отправившегося вместе с Яной Тоом в Сирию, в поездке принимают участие и другие депутаты Европарламента.

Андрей Хвостов написал в своем Facebook, что кроме него и Яны Тоом в Сирию поехал еще один коллега Тоом из Европарламента, чье имя Хвостов не стал афишировать. Также, по его словам, сегодня в Сирию должны были прибыть депутаты из Италии и Франции.

"Как будет воспринят визит итальянца и француженки, не берусь даже комментировать. Возможно, какой-нибудь французский "Паэт" напишет где-нибудь, что то-то и то-то не соответствует внешней политике республики", - продолжил Хвостов.

Он заметил, что визит Тоом в Сирию - не сомнамбулическое соло. По его словам, некоторые люди из комиссии по внешней политике Европарламента были хорошо осведомлены о планах коллег нанести неофициальный визит в Сирию.

О целях поездки Хвостов не сообщил.

"Обстоятельства волатильны, лучше быть осторожнее, - заметил он. - Эстонского языка никто не поймет, но поскольку сообщения отсюда усердно переводятся на русский язык, лучше о наших планах не распространяться".

Сегодня депутат Европарламента Яна Тоом сообщила в своем Facebook, что ее второй визит в Сирию - неофициальный и у нее нет ни мандата, ни намерения проводить переговоры.

"Я приехала во внерабочее время, но, разумеется, как член Европарламента, как и в прошлый раз. Это не служебная миссия, у меня нет ни мандата, ни намерения проводить переговоры, но я могу своими глазами увидеть то, о чем вы, дорогие друзья, читаете на Delfi, и встретиться с людьми, которые могут приложить или не приложить усилия для восстановления мира", - пояснила Тоом.

Вчера член Европарламента Урмас Паэт, комментируя поездку Тоом в Сирию, напомнил, что не стоит забывать о насилии режима Асада над сирийским народом. По словам члена Рийгикогу Юргена Лиги, поездка отразится на репутации Эстонии.

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Член Европарламента Урмас Паэт (Партия Реформ), комментируя визит Яны Тоом (Центристская партия) и Андрея Хвостова (Социал-демократическая партия) в Сирию, сказал, что нельзя забывать о том, что сирийские власти уничтожают собственный народ. Яна Тоом улетела в Сирию

Яна Тоом улетела в Сирию 5

Депутат Европарламента Яна Тоом вместе с журналистом и писателем Андреем Хвостовым улетели в Сирию. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердила Оксана Талисайнен, являющаяся руководителем Эстонского бюро Яны Тоом.
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