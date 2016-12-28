Государство выделит сотни тысяч евро на обучение эстонскому языку в следующем году

По словам вице-канцлера по культурному разнообразию Министерства культуры Пирет Хартман, расширение обучения эстонскому языку является одним из важнейших средств сплочения общества. „Этот вопрос того, сможет ли участвовать в жизни общества значительная часть нашего населения и обсуждать касающиеся их темы. Знание языка обеспечивает лучшие возможности обучения и карьеры, отсюда вытекает и благополучие“, - утверждает Хартман.

Наряду с языковыми курсами внимание будет уделяться также и практике. К концу следующего года в Эстонии должны действовать 60 клубов эстонского языка, что даст новые возможности говорить в языковой среде. В клубах смогут принимать участие тысячи человек, более половины из этих клубов будут действовать в Ида-Вирумаа. Продолжат также работу языковые кафе в Таллинне и Нарве.