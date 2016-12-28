Детям военнослужащих повысят пособие

Согласно законопроекту, будет установлено новое определение ставки и порядка выплаты пособия военнослужащим, заменяющим служащим, а также участвующим в учебных сборах резервистам.

Самым существенным новшеством является то, что пособие на детей военнослужащих и заменяющих по службе будет выплачиваться из оборонного бюджета, размер пособия повысится до 50 евро в месяц. Направленным в зарубежные командировки военнослужащим и резервистам будет выплачиваться дополнительное пособие в размере 10 евро в день. Предусматривается также, что пособия военнообязанным можно будет выплачивать на открытый в зарубежном банке расчетный счет.