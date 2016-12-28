"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ", - заявила она. - Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", - говорится в опубликованном на сайте российского МИД комментарии Захаровой в связи с новыми санкционными угрозами из США.

"С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами "дипломатического характера" и даже диверсиями против наших компьютерных систем. Причем этот последний "новогодний привет" от команды Барака Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома, хотят цинично представить как реакцию на некие "кибератаки из Москвы", - говорится в комментарии.

Газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванных официальных лиц написала в минувший вторник, что в администрации президента США Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против РФ в связи с хакерскими атаками во время американской предвыборной кампании.

"Администрация Обамы близка к тому, чтоб объявить о серии мер, нацеленных на то, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы президента 2016 года. Речь в частности идет об экономических санкциях и дипломатических мерах", - отмечает издание.

Кроме того, по данным газеты, речь пойдет и об ответных кибероперациях против РФ.

"Вашингтон пост" подчеркивает, что уже на этой неделе в Вашингтоне могут объявить о части американских ответных мер.

Власти США обвиняют хакеров из РФ в серии кибератак, нацеленных на оказание влияния на президентские выборы в США.