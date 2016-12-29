Министр не стал отрицать, что из Эстонии продолжают выбывать хорошо образованные кадры: «Увы, квалифицированного персонала убывает больше, чем возвращается». Смотрите видео!

«В ближайшие годы Эстонии потребуются тысячи специалистов. Мы должны более открыто посмотреть на иммиграцию квалифицированной рабочей силы из разных стран: от СНГ до Индии. Со следующего года на IT-специалистов больше не будет распространяться иммиграционная квота в 1300 человек, то есть ограничений для них больше не будет», - пояснил Евгений Осиновский.

Главный вопрос – как привлечь квалифицированных специалистов в Эстонию? Наличие семейных врачей, владеющих английским языком, обучение на разных языках – это важные бытовые составляющие этого вопроса.

Евгений Осиновский в студии Postimees, 29 декабря 2016

Лидер социал-демократов не разделяет мнение консерватора Марта Хельме о наличии угрозы русификации в связи с притоком трудовых мигрантов: «В эстонском парламенте существует открытая нацистская партия, которая считает, что у русских вообще меньше прав пребывать в эстонском обществе. Эти «нишевые» взгляды большая часть нашего общества не разделяет. Мы должны активно привлекать в Эстонию иностранных работников, в том из стран СНГ».

Недофинансированная медицина стала притчей во языцех. Министр труда и здравоохранения поспешил успокоить население: «Поскольку я остался на своем посту, это позволит довести до конца начатые реформы, включая финансирование здравоохранения. Новое правительство твердо договорилось, что к весне 2017 года вопрос долгосрочного финансирования медицинского страхования будет решен». По его словам, первый шаг в этом направлении уже сделан – дополнительно выделены 10 млн евро: « Это позволит сократить очереди на двух "критичных" специальностях: кардиология и неврология».

Министр здравоохранения уверен, что битва за бюджет Больничной кассы не перерастет в источник конфликта в новом правительстве. Бюджет здравоохранения в будущем году вырастет на 100 млн – за счет роста социального налога: повышение составит 10%. Но, по словам политика, нельзя не учитывать, что население стареет, потребность в медуслугах растет, новые технологии дорожают, а медики требуют более высоких зарплат: «Вопрос зарплат медработников серьезно давит на бюджет Больничной кассы». Систему, которая обслуживает 1 млн 200 тысяч человек не так-то просто перестроить, добавил министр.

Осиновский напомнил, что рассмотрение вопроса дополнительного финансирования здравоохранения откладывалось более 10 лет. «Теперь договоренность есть, нужно только дождаться результатов, - отметил политик. - Конечно, найти 100-200 миллионов евро к апрелю 2017 года – это не совсем реально, но мы можем говорить о постепенном увеличении финансирования медицины».

Глава минсоцдел заверил, что никаких сокращений персонала в системе здравоохранения в ближайшие годы не будет: количество работников будет только расти.

В ходе беседы министр также ответил на вопрос о том, не пора ли Эстонии вступать в прямой диалог с Россией? Осиновский подчеркнул, что в отношениях с Москвой Эстония продолжит отстаивать общеевропейский подход: «Что касается санкций и других внешнеполитических заявлений, то ни одна страна ЕС самостоятельных шагов предпринимать не может. В таких вопросах мы должны искать консенсус».

«Продление санкций в декабре было утверждено при полном консенсусе», - уточнил министр в итоговом интервью Rus.Postimees. Смотрите видео!

Евгений Осиновский/ Pm/ одежда ведущей: Диана Денисова

Уходящий год запомнился сменой правительства. Далеко не последнюю роль в развале кабмина сыграли социал-демократы. Лидер партии Евгений Осиновский по-прежнему отвечает за самую сложную сферу – рынок труда и медицину, где проблемы нарастают снежным комом. Так за что же боролись? Стоила ли игра свеч?

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский ответил на вопросы Postimees в прямом эфире. Смотрите в записи полную версию интервью: о «прелестях» бесплатной медицины, работе не для всех и здоровье – для каждого.