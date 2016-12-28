Студия Postimees: Евгений Осиновский – о «прелестях» бесплатной медицины

«Мы все понимаем, что речь идет об одном из самых крупных рынков, расположенных в соседней стране. И для эстонской экономики, с точки зрения рабочих мест и разумного подхода – это тоже важно», - отметил премьер-министр Юри Ратас в интервью Rus.Postimees. Смотрите полную версию интервью!

Хельме: русские так и не поняли, чего эстонцы от них хотят

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме, подводя итоги года в прямом эфире в студии Postimees, призвал не слушать эстонскую пропаганду, закрыть въезд для беженцев и вступить в прямые переговоры с Россией.

Сергей Меньков: допустил оплошность, выложив комментарии этого «безобразия» в общий доступ

В четверг в прямом эфире в студии Postimees побывал бывший спасатель Сергей Меньков, лишившийся работы за скандальные комментарии в социальных сетях к параду по случаю Дня независимости.

Новый глава МВД: нулевой вариант гражданства – непроходной для одного из партнеров

«Все политические переговоры – это компромисс. На данный момент нулевой вариант гражданства – непроходной для одного из наших партнеров (IRL), и мы должны с этим считаться», - заявил в студии Postimees кандидат на пост министра внутренних дел, глава парламентской фракции СДПЭ Андрес Анвельт. Смотрите интервью в записи!