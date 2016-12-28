Студия Postimees: Евгений Осиновский – о «прелестях» бесплатной медицины

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский ответит на вопросы Postimees в прямом эфире: в четверг, в 13.30. Позже беседа будет доступна в записи.
- Довольны ли социал-демократы сменой партнера по коалиции?
- Недофинансированная медицина стала притчей во языцех. Не перерастет ли битва за бюджет Больничной кассы в источник конфликта в новом правительстве?
- В сферу ответственности министра труда и здоровья недавно вошла и политика равенства: это сокращение разницы в зарплатах, гендерное равноправие на рынке труда и т.д. А как с этим бороться?
- И как быть с еще одним неравенством - безгражданством?
- Из Эстонии продолжают выбывать квалифицированные кадры. Как остановить «бегство умов» за рубеж?
- Чем обернется для Эстонии смена власти в США и ряде стран Европы? Не пора ли подумать о прямом диалоге с Россией?