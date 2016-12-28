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Антс Кутти: Нарвской больнице необходимо восстановить доверие жителей

Rus.Postimees.ee
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То, что детское отделение Нарвской больницы сохранится, безусловно, хорошая новость для жителей города. Однако теперь руководству больницы стоит подумать о том, как восстановить доверие нарвитян. Так прокомментировал решение Нарвской больницы депутат от фракции социал-демократов в горсобрании Антс Кутти.

«Мало лишь сохранить детское отделение, его нужно еще и развивать, чтобы наши жители не беспокоились о том, что угроза закрытия по-прежнему существует и что им придется ездить на лечение за тридевять земель». 

Кутти напомнил, что  Больничная касса не планировала сокращать бюджет больницы. То, что у больницы возникли финансовые трудности, виновато ее руководство. «Почему же из-за ошибок в управлении должны были бы страдать дети и их родители – такую логику понять невозможно», - прокомментировал Кутти, который вместе с другими нарвскими социал-демократами был изначально против закрытия детского отделения.

Как признал Кутти, вся эта история очень напоминает своеобразный пиар-ход.

«Глава больницы входит в коалицию Нарвского горсобрания. То же самое касается и большинства членов совета больницы. Я сомневаюсь, что перед выборами кто-то всерьез хотел закрыть детское отделение. К сожалению, пока все это напоминает отработанную схему: сами проблему создали, сами – решили, теперь ждем похвалы», - объяснил Кутти.

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