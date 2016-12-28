CNN назвал дату введения санкций США за кибератаки со стороны России

Собеседник CNN утверждает, что в числе мер - ограничения в отношении лиц, причастных, по мнению США, ко взломам серверов Демократической партии. Если информация подтвердится, то США впервые назовут конкретных связанных с хакерскими атаками людей, сообщает Newsru.com.

Помимо мер на дипломатическом уровне, утверждает телеканал, администрация США планирует и некие секретные меры противодействия.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм от Южной Каролины заявил, что Россия и ее президент Владимир Путин могут ожидать от Конгресса санкций за кибератаки во время президентских выборов в США. "Одобренные обеими партиями санкции сильно ударят и по России, и, в частности, персонально по Путину", - утверждает он.

Он также анонсировал расследование Конгресса США в отношении атак.