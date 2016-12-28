Как заявил адвокат Александр Почуев, оперативно-следственные мероприятия проходят в компании уже не первый раз. При этом он не уточнил в рамках какого дела они проводятся, сообщает Би-би-си.

Ранее петербургское издание "Фонтанка" сообщило об аресте председателя совета директоров управляющей компании порта Валерия Израйлита.

По данным издания, он подозревается в хищении 1,5 млрд рублей (около 25 млн долларов), выделенных на нужды порта. По версии следствия, деньги отправлялись в офшоры через подставные фирмы.

Порт Усть-Луга - это основной порт на северо-западе России, на который делалась ставка, как на альтернативу портам соседних балтийских стран. Его мощность составляет 180 млн тонн различных грузов в год.

"Компания Усть-Луга" создана в 1992 году для реализации проекта строительства одноименного торгового порта.