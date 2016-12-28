Ханнес Хансо: бюджет на оборону должен вырасти в два раза

"Мы должны понимать, что конкретно мы можем позволить себе на имеющиеся средства. Можно было бы приобрести - три корабля, самолеты и вертолеты, наблюдательные вышки - но это миллиарды евро. Поэтому, если мы хотим укрепить свою мощь, бюджет на оборону должен вырасти в два раза", - отметил председатель комиссии Рийгикогу по гособороне Ханнес Хансо, сообщает Rus.err.ee.

По словам Хансо, в новом году члены парламентской комиссии намерены пригласить в Рийгикогу аналитиков, подготовивших доклад о безопасности, для более детального обсуждения.