Важная информация от полиции о новогодней ночи для любителей покоя

"Жалобы на нарушение порядка в новогоднюю ночь поступают в полицию из года в год - нам звонят и с жалобами на соседей, которые шумят. А здесь важно учитывать, что в новогоднюю ночь нет понятия "ночной покой" и за его нарушение полиция штрафовать не может", - сказал в интервью корреспонденту "Радио 4" комиссар бюро информации Ляэнеской префектуры Максим Корзин, сообщает Rus.err.ee.

"В такой ситуации недовольным шумом стоит все же сделать скидку на новогоднюю ночь и желание соседей отметить праздник. Но и последним при этом тоже надо отдавать себе отчет в том, что они не одни живут в доме, и не отрываться по полной", - добавил Максим Корзин.