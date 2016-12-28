Более половины жителей Эстонии не верят в помощь НАТО в случае конфликта

При этом 21% респондентов считают, что сам факт членства в альянсе предотвратил бы возможный конфликт, а по мнению 11%, Эстонии вообще не следует рассчитывать на помощь НАТО, сообщает Rus.err.ee.

Такие данные приводятся в опубликованном в четверг опросе общественного мнения на тему государственной обороны, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны Эстонии.

По данным исследования, членство Эстонии в НАТО поддерживают 71% респондентов, а 68% поддерживают присутствие войск союзников по НАТО в Эстонии.