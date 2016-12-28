Китайцы сделали из Карлоса Тевеса самого высокооплачиваемого футболиста мира

Новичок должен присоединиться к новой команде в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра на Окинаве.

Британская газета Daily Mail утверждает, что в новой команде 32-летний Тевес будет получать 615 тысяч фунтов в неделю. Аргентинец обошел по этому показателю бывшего лидера рейтинга толстосумов португальца Криштиану Роналду, которому платят в мадридском "Реале" недельное жалование в размере 365 тысяч фунтов.

В текущем сезоне Тевес провел за "Боку Хуниорс" в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. За свою карьеру форвард успел также поиграть в бразильском "Коринтиансе", английских "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Вест Хэме", а также итальянском "Ювентусе".

За сборную он отыграл 76 матчей, в которых забил 13 мячей.