Для мальчиков и девочек, а также их родителей

Как радуется сердце завзятого театрала на хороших детских спектаклях: актеры не работают – они наслаждаются гротескным рисунком ролей, предложенном режиссером из Москвы Елизаветой Бондарь, с удовольствием и очень профессионально поют арии, дуэты, трио и хоры, сочиненные в разных музыкальных жанрах Александром Жеделёвым, прекрасно двигаются и отлично исполняют поставленные хореографом Ольгой Привис танцевальные партии.

Ловят-ловят комара-Гвидона, да поймать не могут! / Фото: Елена Вильт / Русский театр

Сценография Константина Соловьева лаконична, ярка и понятна даже самым маленьким. А взрослые и искушенные углядят в ней намеки то на разудалый лубок, то на милый псевдоисторизм мирискусников – Бенуа, Васнецова и Билибина. Костюмы, что немаловажно в детском спектакле, сказочные: огромные цилиндры и сюртуки-фраки на Салтане, Гвидоне и Рассказчике отсылают нас к Льюису Кэрроллу, а смешные наряды Поварихи, Ткачихи и Бабарихи в пору носить персонажам Астрид Линдгрен... В общем, все очень увлекательно, и рассматривать-разгадывать режиссерские тайны и загадки – милое дело.

Царь Салтан с царицей. Встреча после долгой разлуки. / Фото: Елена Вильт / Русский театр

Театр рассказывал недлинную, в общем-то, сказку тоже недолго: спектакль продолжается всего-навсего 1 час и 10 минут. За это время даже самые маленькие не успевают устать, а пушкинский текст звучит практически без купюр (за бортом остались, правда, 33 богатыря и их дядька Черномор, но это простительно).

Про что же поставлен спектакль Елизаветы Бондарь? Если говорить «по-взрослому», он про безвольных мужчин, про брошенных детей, про предательство сестер, про незавидную судьбу то ли челночников, то ли паромщиков, которым смертельно надоело колесить из страны в страну «на раздутых парусах», про воплощение мечты, наконец... Но это увидим мы, родители.

В очередной раз "приставшие к заставе гости" рассказывают Салтану о чудесах острова Буяна / Фото: Елена Вильт / Русский театр

А дети услышат прекрасные пушкинские стихи и, безусловно, разглядят борьбу добра со злом, оценят победу красоты над душевным уродством, поаплодируют ритмичной музыке, будут затихать по мановению руки Рассказчика, чтобы узнать продолжение истории...

А взрослые оценят актерскую игру. Хорошо держит зал, прекрасно двигается и носит костюм Рассказчик в исполнении Дмитрия Кордаса. Дети, как уже сказано выше, полностью ему доверяют, а маленькие зрители – народ бескомпромиссный: если не верят, то шумят.

Парочка моряков в исполнении Ивана Алексеева и Юрия Жилина неутомимо бегает взад-вперед с бутафорским корабликом в руках, складно читает рэп и всякий раз пребывает в разных настроениях. К концу спектакля им так надоедает курсировать между островом Буяном и царством славного Салтана, что они, как никто другой, радуются восстановлению родственных связей между материком и островом.

Сейчас Царевна-Лебедь вручит тоскующему по отцу Гвидону шпагу, и тот превратится в комара / Фото: Елена Вильт / Русский театр

Романтичен и поначалу инфантилен Александр Жиленко в роли князя Гвидона, да это и понятно – оказавшийся нелюбимым ребенком мальчик воспитывался одинокой брошенной матерью и очень мечтал о встрече с отцом. Превращение Гвидона в комара решено просто и элегантно: актеру вручается шпага, она же – комариное жало, и он сражается со своими обидчицами, яростно фехтуя.

Между прочим, прекрасно и другое режиссерское решение: Рассказчик подает голодному Гвидону на блюде не еду, а лук со стрелами.

Мягка и добра царица в исполнении Алины Кармазиной, безумно смешны гротесковые персонажи: нарумяненная сдобная Повариха (Екатерина Кордас), эксцентричная до абсурдности Ткачиха (Татьяна Космынина), вальяжная как, извините, бандерша, Баба Бабариха (Татьяна Маневская). Очень хороша Анастасия Цубина в роли царевны Лебеди. Симпатичный царь Салтан получился у Игоря Рогачева – существо доброе, но подкаблучное. Правда, сцена, в которой он молча терзает балалайку, кажется надуманной и слегка затянутой.

Поединок не на жизнь, а на смерть / Фото: Елена Вильт / Русский театр

Как вместились в 70 минут козни трех мерзких теток, обманувших Его величество и лишивших его любимой жены и ребенка? Честное слово, чем вам не «Пусть говорят» с Андреем Малаховым! Но, как всегда бывает в сказках, все заканчивается хорошо. И это – главное.

Зал был полон. Дети прекрасно реагировали на то, что было рассчитано на них, родители посмеивались во «взрослых» местах. Один из самых юных зрителей на вопрос мамы, что ему понравилось больше всего, ответил: «Дядя в белой шапке, как он бегал и жужжал». А что, тоже оценка! Словом, берите детей и внуков и идите смотреть Пушкина - не пожалеете.