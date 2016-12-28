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Сосед устроил пожар: евроремонта как не бывало

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Пожар в пятиэтажном доме на Уускюла, 9 в Нарве, случившийся 8 декабря около полуночи, его жители забыть не могут до сих пор. Запах гари разносился по всей улице, из окна на пятом этаже с шумом вырывалось пламя, а спасатели выводили на улицу пострадавших с мертвенно-бледными лицами, пишет «Виру Проспект».

Место пожара и сейчас привлекает внимание: забитое фанерой окно окаймлено полосой сажи, на дереве повисла серая обгоревшая простыня, внизу сложен в кучку обуглившийся домашний скарб (горящие вещи, рассказывают соседи, пожарные выбрасывали прямо через окно).

В аккуратном, со свежим ремонтом подъезде, несмотря на открытые на проветривание рамы, стойкий запах гари, от которого першит в горле. В бесполезной попытке перебить удушливый запах кто-то разложил на лестнице ароматические пакетики.

«Поднимайтесь, посмотрите, что творится наверху», - приглашают соседи. Пятый и частично четвертый этажи покрыты черной сажей. Виной всему – владелец сгоревшей квартиры, рассказывают жители дома. Погорелец - инвалид, нигде не работает, но периодически выпивает.

Кошки погибли, сосед поправился

«За ним присматривает мать, но в последние годы она сдала. В ту ночь ее не было дома – наверное, осталась у дочери или других родственников. А сын заснул с сигаретой. Мать и раньше ругала его за это, и один пожар, правда, маленький, он несколько лет назад уже устроил. Из-за нынешнего пожара в доме погибли две кошки – отравились угарным газом. А сосед ничего, три дня пролежал в больнице и оклемался», - продолжают рассказ соседи.

Новенький ремонт подъезда, законченный всего лишь несколько месяцев назад, большой радости не принес: «Сразу сказали менеджеру дома – зачем нам евроремонт с таким-то соседом? Все равно все будет испорчено. Так и случилось. Хотя пожара мы, конечно, не ожидали».

По словам соседей, инвалид постоянно захламлял коридор в общем подвале какими-то дурно пахнущими, словно вынесенными с помойки вещами. «Однажды заснул пьяный прямо на пороге подвала, оставив дверь раскрытой нараспашку, и разбудить его не было никакой возможности. Неоднократно мочился в подъезде», - перечисляют они неудобства, с которыми до сих пор мирились.

Ночь пожара стала для соседей снизу бессонной: с потолка спальни неожиданно хлынула вода, которой спасатели тушили горящую квартиру. Воду пару часов вычерпывали всей семьей, так что полы в комнате удалось спасти, а вот матрацы – нет: они настолько пропитались водой, что их пришлось сразу же выбросить. Пострадала и проводка на потолке.

Не шумел, не дебоширил

Но больше всего досталось квартире рядом со сгоревшей – ее хозяев мы дома не застали, но соседи рассказали, что там внутри все так же черно от копоти, как и на лестничной площадке.

Молодой человек, который приобрел эту квартиру недавно, сделал в ней хороший ремонт и купил новую мебель: «Он еще радовался, что эту квартиру продавали дешевле, чем другие аналогичные». Накануне пожара молодой человек принимал в своей уютной квартире гостей, и эта вечеринка едва не закончилась трагически. К счастью, спасатели оперативно эвакуировали всех пострадавших от угарного газа.

«Кажется, владелец квартиры собирается обратиться в суд, требовать возмещения ущерба. Меня же больше, чем ущерб беспокоит то, как сосед станет вести себя в будущем – одумается или продолжит в том же духе. Пока он появился здесь только один раз, снова подвыпивший, и поднял шум - пытался взломать дверь в собственную квартиру, поскольку у него не оказалось ключа. Не похоже, чтобы пожар на него как-то повлиял», - рассказывает соседка.

Жильцы признаются, что до сих пор ничего не предпринимали, чтобы обуздать опасного соседа – наоборот, сочувствовали ему: не шумел, не дебоширил, в трезвом виде был вежливым. «Да и что тут можно сделать? Ведь квартира приватизированная, и выселить его из нее невозможно. Остается терпеть – и жить дальше, как на пороховой бочке», - говорят они.

Страховка могла бы помочь

В доме на Уускюла, 9 квартирное товарищество делегировало права на обслуживание дома управляющей фирме, ее руководитель Татьяна Попова согласилась ответить на вопросы журналистов. Она подтвердила, что пожар произошел по вине владельца сгоревшей квартиры – это следует из заключения экспертизы, которая была оперативно проведена по заказу КТ.

Также за счет КТ было заделано разбитое окно – чтобы жители соседних квартир не страдали от холода. Теперь счет за все эти расходы, а также расходы на ремонт подъезда будет выставлен виновнику пожара. «Такое право у КТ есть согласно закону, если же виновник пожара откажется платить, КТ может взыскать ущерб через суд», - пояснила Попова.

Можно ли оградить других жильцов от опасного соседа? Ведь суд может вынести решение о принудительной продаже квартиры, владелец которой своим поведением отравляет жизнь других квартирособственников.

По словам Поповой, дом по адресу Уускюла, 9 находится в ее ведении уже десять лет. «За эти годы других пожаров в этой квартире не было. Никаких жалоб на владельца квартиры от других жильцов ни разу не поступало. Да, семья там живет социально не очень благополучная, но квартплату они всегда вносили вовремя. Поэтому оснований, чтобы обращаться в суд, на сегодняшний день недостаточно. К тому же, насколько мне известно, на практике судебные решения о принудительной продаже квартир до сих пор не выносились», - отметила она.

По мнению Татьяны Поповой, мораль в этой истории могла бы быть в первую очередь такой: КТ совершенно напрасно отказываются от страхования домов. Хотя страхование жилых домов с 2005 года является обязательным, никаких санкций за отказ от него не предусмотрено, поэтому многие дома экономят на страховании. В данном случае, будь у дома страховка, она могла бы покрыть весь нанесенный КТ ущерб, а страховая фирма уже сама занималась бы взысканием ущерба с виновника пожара.

Комментарий юриста

Александр Гамазин, юрист, председатель Нарвского объединения КТ, ответил на несколько вопросов по заданной теме.

- Целесообразно ли владельцам пострадавших квартир обращаться в суд за возмещением ущерба?

- Разумеется, в суд соседям такого жильца обращаться надо, поскольку никакого другого способа возмещения вреда просто нет. Сложность ситуации понятна – «вредоносный» сосед – инвалид, и доходы у него минимальные. Но при подаче иска следует заявить ходатайство о наложении запрета на отчуждение квартиры в качестве меры обеспечения этих исковых требований. Другими словами, если при исполнении судебного решения о взыскании компенсаций у виновника пожара не будет достаточных денежных средств, то можно будет выставить его квартиру на торги.

- Допустим, суд вынес решение о взыскании ущерба в сумме 1000 евро, судебный исполнитель составил график погашения этой суммы с учетом доходов должника - пенсии по инвалидности в 200-300 евро. Не получится ли так, что ущерб будет возмещен лет через пять, а расходы истец сразу понесет значительные - на юридическую помощь и госпошлину, и получится ситуация «овчинка выделки не стоит»?

- Именно для того, чтобы «овчинка стоила выделки», взыскатель имеет право потребовать от судебного исполнителя взыскания денег не по какому-то графику (который, кстати, может составляться исключительно с согласия взыскателя), а в порядке обращения взыскания на имущество должника. Таким имуществом и является квартира. Потому-то я и подчеркиваю ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ходатайства истцов перед судом, чтобы он сразу, при взятии иска в производство, наложил запрет на отчуждение этой квартиры. Иначе нерадивый сосед - ответчик «перепишет» (как выражаются в народе) свое жилье на кого-нибудь другого, например, на родственника.

- Действительно ли так сложно добиться принудительной продажи квартиры и остается только мириться с соседом, который своими действиями регулярно отравляет жизнь?

- Параллельно квартирособственникам этого дома надо обязательно начать работу по принудительному отчуждению квартиры опасного соседа. Это, действительно, длительная и трудоемкая процедура, поэтому и медлить не следует. Но, вновь повторяю, никто за жителей этого делать не будет. К слову, сейчас в Нарвском судебном доме ведутся два таких судебных процесса, и один из них, по иску сособственников дома Уускюла, 13, близок к завершению.

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