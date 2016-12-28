Почему после вина болит голова и как этого избежать?

Если спросить все равно у какого эксперта о том, как избежать головной боли после вина, то все они ответят одинаково: пить меньше надо, пишет The Indepemdent.

Если вы – один из тех, кто после винной вечеринки страдает от невыносимой головной боли, то велика вероятность, что вы стали жертвой одной из главных проблем, связанных с вином. Часть людей верит, что следующая за вином головная боль обусловлена содержащимися в этом напитке сульфатами, но эксперты уже опровергли этот миф. Вместо этого следовало бы обратить внимание на танин, гистамин и сахар. Танины являются антиоксидантами, которые в природе находятся в кожице, семенах и ветках винограда. Именно от них после глотка вина во рту возникает ощущение вязкости. Большинство людей не особо сильно чувствует влияние танина, но у некоторых именно они могут быть причиной последующей головной боли.

Другой причиной является сахар, который в сочетании с алкоголем заставляет организм удерживать в себе большое количество жидкости. Поэтому, если в промежутках между бокалами вы не пьете достаточное количество чистой воды, то утром вы проснетесь с сильной головной болью.

И третья причина – гистамин: химическое вещество, которое вызывает аллергическую реакцию. Исследования показали, что часть пищи и напитков могут заставлять организм избавляться от гистамина, а потому после еды/питья начинается аллергия.

Так, что же нужно сделать, чтобы предотвратить головную боль?

Доктор Семур Диамонди советует выпить перед началом праздника две чашки крепкого кофе, поскольку кофеин сужает сосуды, что в свою очередь снизит пагубное влияние алкоголя. Кроме того, он советует до употребления принять лекарство от аллергии, чтобы избежать ее возникновения.

Но самым популярным советом остается: пить медленно, а в перерывах между употреблением алкоголя выпивать стакан воды.