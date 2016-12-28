Фото: как превратить заброшенный гараж в уютный дом

Художник Жереми Бухгольц живет на два города, разъезжая между Парижем и Бордо. На вторую квартиру денег у него не нашлось, но зато нашелся остроумный выход: приспособить под жилье старый гараж.

Гараж много лет пустовал, был полон всякого хлама и к тому же в нем отсутствовал водопровод, что, впрочем, вполне естественно. Будучи не только творческой, но и предприимчивой натурой, Бухгольц тут же взялся за дело и вскоре превратил гараж в удобное стильное жилище.

Дом получился просторный и светлый, с верандой и большими окнами. Конечно, площадь такого дома невелика, но в нем есть все, необходимое для комфортной жизни.

Фото: скриншот

Фото: Скриншот

Фото: скриншот

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