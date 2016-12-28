Дуть пришлось всем, даже собакам!
Кадр недели: дуют все, даже собаки!
Во вторник, 27 декабря, в Таллинне прошел масштабный рейд по поимке пьяных водителей «Дуют все».
Во вторник, 27 декабря, в Таллинне прошел масштабный рейд по поимке пьяных водителей «Дуют все».
Дуть пришлось всем, даже собакам!
Работа не для всех, здоровье – для каждого?
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Если возникло малейшее подозрение на инсульт, не нужно, по словам опытного врача, самому идти в отделение неотложной помощи (EMO), необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь.
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Смотрите новый образ в дерзкой фотосессии!
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